СЕГОДНЯ | „Интер“ в одном шаге от финала Лиги чемпионов, совершит ли „Милан“ камбэк?

„Интер“ подходит к матчу с хорошим преимуществом (2:0), но „Милан“ рано списывать со счетов, ведь по сравнению с первой игрой в состав „Милана“ вернулся ключевой игрок Рафаэль Леао.

Рафаэль Леао восстановился после травмы бедра и вернулся к тренировкам перед важнейшим матчем сезона. 23-летний португалец играет ключевую роль в атакующей игре „Милана“. В этом сезоне Леао забил в общей сложности 13 голов во всех турнирах, а также отдал 13 результативных передач. В прошлом году он также был признан лучшим игроком итальянского чемпионата.

Два миланских клуба выиграли десять титулов Лиги чемпионов на двоих, из которых „Милан“ выиграл семь. За последние 15 сезонов оба клуба доходили до финала только один раз. Случилось это в 2010 году, тогда „Интер“ выиграл ЛЧ.

Ранее миланские клубы играли между собой в ЛЧ дважды. В полуфинале 2003 года и в четвертьфинале 2005 года, „Милан“ потерпел поражение.

Предматчевый комментарий тренера „Интера“ Симоне Индзаги: „Это один из самых важных матчей в истории „Интера“. Мы должны сыграть с трезвым умом и горячим сердцем, чтобы воплотить нашу мечту и выйти в финал. Мы выиграли в первом матче, но „Милан“ остается грозным соперником с отличными игроками“.

Главный тренер „Милана“ Стефано Пиоли: „Мы знаем, насколько важен первый гол, независимо от того, через сколько минут он будет забит. Мы начали говорить об игре уже в воскресенье утром. У нас есть только один шанс, и мы должны выйти и сыграть с исключительным настроем“.

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