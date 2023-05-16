В Ивангороде взрыв и пожар, дым видно из Нарвы

Видео пожара сняли пользователи группы „Подслушано. Ивангород“ в соцсети „Вконтакте“. В комментариях под записью жители приграничного российского города пишут, что вслед за домом, находящимся по адресу ул. Малая Советская 1, огонь перекинулся на сараи лесничества (видео ЗДЕСЬ). Также пользователи отмечают, что в окнах соседних квартир от взрыва затряслись стекла, подобные комментарии в соцсетях, оставляют и жители Нарвы, живущие на самом берегу реки.