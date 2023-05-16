16.05.2023, 18:09
В Ивангороде взрыв и пожар, дым видно из Нарвы(81)
Видео пожара сняли пользователи группы „Подслушано. Ивангород“ в соцсети „Вконтакте“. В комментариях под записью жители приграничного российского города пишут, что вслед за домом, находящимся по адресу ул. Малая Советская 1, огонь перекинулся на сараи лесничества (видео ЗДЕСЬ). Также пользователи отмечают, что в окнах соседних квартир от взрыва затряслись стекла, подобные комментарии в соцсетях, оставляют и жители Нарвы, живущие на самом берегу реки.
Фото пожара из Нарвы выложило местное интернет-издание Seti.ee.
На 19:00 информация в российских медиа, что основное пламя потушили, но полностью пожар не ликвидирован.
Новость дополняется.
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