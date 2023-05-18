Пропавшая во вторник 13-летняя девочка найдена

Школа сообщила полиции, что девушка отправилась 12 мая домой, в село Мустъяла (волость Сааремаа). Она должна была вернуться в учебное заведение к вечеру 14 мая, но не появилась.

Родитель посадил девушку на автобус, но на какой остановке она вышла, было неизвестно. По словам близких, она могла поехать в Вильянди, но нельзя было исключать и другие регионы.

На звонки по телефону девочка не отвечала, во что она точно одета, тоже было неизвестно.

Всех, кто видел девочку или у кого есть информация о ее местонахождении, полиция просила позвонить по номеру 112.

Утром 18 февраля полиция сообщила, что девушка найдена и уже находится в образовательном учреждении.