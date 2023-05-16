Полиция просит помощи в поисках 13-летней девочки

Школа сообщила сегодня полиции, что Генели отправилась 12 мая домой, в село Мустъяла (волость Сааремаа). Девочка должна была вернуться в учебное заведение к вечеру 14 мая, но до сегодняшнего дня там не появилась.

Известно, что родитель посадил девушку на автобус, но на какой остановке она вышла и где находится с воскресенья — неизвестно. По словам близких, она может поехать в Вильянди, но нельзя исключать и другие регионы.

На звонки по телефону девочка не отвечает, во что она точно одета неизвестно. По словам родителя, на ней могут быть черные спортивные брюки Nike и кроссовки.

Всех, кто видел девочку или у кого есть информация о местонахождении Генели, полиция просит позвонить по номеру 112.