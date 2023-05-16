Умер известный арбитр и легенда латвийского футбола

Жизнь Ленертс-Рубениса на протяжении многих лет неразрывно была связана со спортом. Он был обозревателем, в свое время являлся одним из ведущих футбольных арбитров Латвии, написал более десяти книг, в том числе - учебные пособия для футбольных судей, пишет rus.delfi.lv.

Микелис Ленертс-Рубенис является обладателем награды „Лучшие в спорте в Латвии за год“ за пожизненный вклад в дело спорта, был награжден первой Золотой почетной медалью Латвийской федерации футбола.

Ленертс-Рубенис начал заниматься футбольным судейством в раннем возрасте, с годами став легендой латвийского судейского корпуса, на чей опыт до сих пор ссылаются его коллеги. В течение многих лет он занимался образованием и подготовкой судей, долго работал внутри ЛФФ. Также он печатался в газете Sports, внес большой вклад в развитие латвийской спортивной журналистики. Считается одним из самых ярких энтузиастов и знатоков футбола в истории Латвии.

Матчи всех футбольных турниров в Латвии на этой неделе начнутся с минуты молчания.

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