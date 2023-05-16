Мартин Хельме: если оппозицию будут подавлять в парламенте силой, протест выйдет на улицу(17)
Председатель Эстонской консервативной народной партии Мартин Хельме опубликовал в социальных сетях пост, в котором предупреждает, что последствием действий правящей коалиции в Рийгикогу может стать выплеск возмущения на улицы.
Хельме начал свой пост с того, что вчерашний день был для демократии в Эстонии черным. „Либеральный лагерь бездушно и нагло нарушил как регламент и порядок работы Рийгикогу, так и конституцию и в прямом смысле слова заглушил парламентскую оппозицию. Совершенно законно действовавшую оппозицию. Явно противозаконно. Мы на пути в эпоху молчания“, - написал он.
По словам Хельме, он еще помнит, что слышал в эстонской прессе и во всём либеральном лагере, когда EKRE была в правительстве. „За каждым углом видели коричневорубашечников, вот-вот будет подавление прессы, представители меньшинств ждали по ночам стука в дверь и отправки в лагерь, депутаты Рийгикогу от реформистов и социал-демократов день и ночь развлекались подачей процедурных вопросов, привозили тележками по 10 000 и 50 000 предложений по изменению законопроектов, которые им не нравились“, - написал он.
По словам Хельме, оппозиции не дают делать свою работу, а спикера Рийгикогу Лаури Хуссара он обвиняет в нарушении закона. „Представляющий правящую партию руководитель заседания, явно нарушая закон, прерывает по своему усмотрению вопросы, организует голосование, которое не предусмотрено регламентом, занимается разрешением поданных в его же адрес протестов, понятно, что с благоприятным для себя окончательным решением“, - пишет Хельме и добавляет, что подавление оппозиции — знак кризиса демократии.
„В парламенте и раньше организовывались помехи в работе, порой длительные, порой бурные. Это всегда разрешалось законно, как правило путем поиска политического компромисса. У нас явный кризис демократии, потому что организованные оппозицией проволочки было решено разрешить с нарушением закона и применением силы“.
По мнению лидера EKRE, у такого поведения коалиции могут быть плохие последствия, и протест может выйти на улицу. Коалиция вызывает к себе негативное отношение не только со стороны оппозиции, получившей на выборах мандат почти от половины Эстонии. „В результате недемократической и незаконной деятельности правящих партий общественное мнение в отношении них явно стало неприязненным“, - считает Хельме. „Принимая решение разрешить политическое противостояние силой, правительство вызывает противодействие. Это в свою очередь означает еще более серьезный раскол общества, замену парламентских дебатов парламентской окопной войной, выплескивание недовольства на улицу и всеобщий ступор общества“, - предупредил Хельме.
„Коалиция перешла в понедельник невидимую границу, после чего будет очень трудно вернуться на путь к нормальному общественному порядку“, - закончил свой пост Хельме.
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