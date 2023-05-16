Жуткое убийство: аргентинского регбиста зарубил нападающий с мачете

Ужасный инцидент произошел в Мехико. Бенджамин находился в пляжном ресторане. Неизвестный мужчина подошел к 23-летнему спортсмену, который был к нему спиной, и напал с мачете по неизвестной причине. Хамонду проломили череп, а его товарищи получили переломы руки и плечевой кости, сообщает Marca.

Регбиста доставили вертолетом в больницу, но жизнь Бенджамина не удалось спасти. Нападавший сразу был задержан, а полиция начала расследование убийства. Им оказался 21-летний мужчина Мартинес Флорес.Lavoz сообщает, что злоумышленник имел психологические проблемы и употреблял токсичные вещества перед нападением.

„Чуда не произошло. Усилия были огромны, как и его сила. Этого не хватило. Мы безгранично благодарны за всю полученную помощь, сотрудничество, сопровождение и любовь. И мы просим, чтобы вы с пониманием отнеслись и уважали боль близких“, – написала семья погибшего в соцсетях.

Хамонд выступал за аргентинский клуб Тала. Команда уже выразила свою поддержку родственникам и болельщикам.

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