Коалиция: парламентская оппозиция нарушила слово и продолжает препятствовать работе Рийгикогу

Председатель фракции Партии реформ Эркки Келдо, председатель фракции Eesti 200 Марек Рейнаас и председатель фракции Социал-демократической партии Евгений Осиновский в совместном заявлении призвали оппозицию заниматься содержательной работой в парламенте.

„Хотя оппозиционные партии ранее обещали дать Рийгикогу возможность рассматривать законопроекты, по которым существует политический консенсус, сегодня утром они продолжили препятствовать работе парламента, задавая вопросы о порядке проведения заседания и внося десятки законопроектов и запросов в парламентское производство“, - говорится в заявлении.

Как отметили Эркки Келдо, Марек Рейнаас и Евгений Осиновский, они продолжают считать, что Рийгикогу должен быть способен выполнять возложенные на него Конституцией задачи, первой из которых является принятие законов и решений.

„Такую же позицию заняло вчера и пленарное заседание парламента. Мы по-прежнему готовы вести полномасштабные дебаты по внесенным законопроектам и в зале Рийгикогу, так и в комиссиях, и надеемся, что дальнейшие шаги оппозиции не сделают это невозможным“, - заявили они.

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