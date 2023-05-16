Жительница Киева: украинские СМИ назвали ночную воздушную атаку на Киев самой интенсивной. Я с ними согласна

В два часа ночи я проснулась от сигнала воздушной тревоги. Сирена не прекращалась минут пять, после чего мы услышали звуки запуска ПВО. По своей специфике они очень гулкие, напоминают толчок и взрыв огромной петарды. Нам казалось, что ПВО работает где-то рядом; было очевидно, что запуск происходит из центральной части города. ПВО сработало несколько раз, после чего мы услышали первый взрыв от падения либо ракеты, либо осколков. Позже станет известно, что это были осколки, упавшие в киевском зоопарке на расстоянии 6 км от нашего дома. Взрывная волна была столь сильной, что казалось, что ракета упала в нашем квартале.

Все это происходило в течение минуты, после чего ПВО начало работать залпом, отрабатывая запуски как автоматную очередь. Это было очень громко и неожиданно: между залпами было менее секунды. Прозвучало более тридцати залпов, смешанных со взрывами. Наш девятиэтажный дом дрожал, сирена не прекращалась. Я вскочила с кровати и спросила: „Что же это такое летит, если его сбивают таким количеством ракет?“. „Кинжалы“, — ответил муж, который успел молниеносно промониторить новости. И добавил: „Собирайся“.

Это был первый раз в году (с мая 2022 года), когда мы собрались ночью идти в метро как в самое глубокое убежище. Днем, во время массированных обстрелов, например, в прошлом октябре, мы могли спуститься в подземный паркинг или отойти от окон, соблюдая правило „двух стен“. Но этой ночью мы ощущали, что ситуация критическая; взрывы не прекращались, ПВО работало, не умолкая, ночное небо озарялось странными вспышками, а земля дрожала, будто началось землетрясение.

Мысли были заняты только технической характеристикой „кинжалов“ — сверхзвуковых ракет, несущих огромную опасность. Впервые ракету „кинжал“ украинским ПВО удалось сбить всего 12 дней назад.