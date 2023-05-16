Бетонные рыбы на улицах Нарвы теперь защищают горожан от транспорта в пешеходных зонах

Новые заграждения привез владелец OÜ Skulptuurikoda Кайн Резев. Именно с этой фирмой горуправа заключила договор об отливке бетонных скульптур. Кайн Резев, скульптор из Козе, чья фирма занимается этой деятельностью уже более 25 лет, рассказал, что изготовление бетонных скульптур – дело довольно кропотливое. Каждую бетонную отливку сушат примерно два месяца, при этом каждый день ее нужно смачивать водой. Это делается для того, чтобы в морозы бетон не трескался. Также изготавливали и нарвских рыб. Наиболее известные работы Кайна – малые архитектурные формы для таллиннского парка „Кадриорг“.

Скульптор вручную изготовил первую фигуру из глины и форму для отливки по „прототипу“ нарвских рыб.

Бетонные заграждения в пешеходных зонах в виде малых архитектурных форм – распространенная практика во всем мире: к примеру, широко известны берлинские медведи, таллиннские голуби, вильяндиская клубника. В апреле 2019 года Департамент архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы решил найти оригинальную форму бетонных заграждений и для Нарвы – в виде рыб, так как их изображения являются частью городского герба.

Профессиональных дизайнеров к этой работе не привлекали – вместо этого город провел открытый конкурс, в котором могли участвовать все желающие. Двенадцатилетняя ученица Нарвской художественной школы Яна Кравченко была признана победительницей. Созданная ею работа стала прототипом для нарвских бетонных рыб. Козе увидел пластилиновые фигурки 12-летней нарвской школьницы, они ему очень понравились. „Действительно хорошая работа“, – одобрил он. По оценке городского архитектора Пеэтера Тамбу, идея Яны хороша тем, что рыб можно использовать и поодиночке, и парно, создавая из них своеобразное бетонное кольцо.

Общая стоимость заказа, включая изготовление форм, – 9400 евро. В дальнейшем стоимость отливки одной рыбы будет составлять 395 евро. Как пояснил городской архитектор, их будут отливать и устанавливать в других местах Нарвы по мере необходимости.