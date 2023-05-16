Мария Захарова высказалась в поддержку мужчины, напавшего в Нарве на активиста, и обещала „следить за его судьбой“

В представленном на сайте ведомства комментарии Захарова сказала, что „несколько сотен нарвитян“ собралось в Нарве, чтобы посмотреть на концерт в Ивангороде, но „нашелся провокатор – известный эстонский русофоб Д. Куракин, который злонамеренно развернул в сторону России украинский флаг“.

„Просьбу людей убрать стяг он проигнорировал, что вызвало заметное раздражение среди собравшихся. В результате один из них попытался забрать флаг из рук блогера. Возник конфликт“, - продолжила представитель МИДа.

Задержанный, по словам Захаровой, был „удивительно быстро приговорен судом к одному году и трем месяцам лишения свободы условно с предписанием оплатить судебные издержки в размере около 700 евро. Ему назначен испытательный срок и вручена подписка о невыезде. Также открыто „дело“ за ношение росгражданином георгиевской ленты“.

„Произошедшее только подтверждает, что в Эстонии продолжаются открытые гонения и ксенофобия в отношении русских. Вместо того чтобы наказывать провокаторов это трусливо маскируется и игнорируется западными кураторами Таллинна, молчат и профильные международные организации, явно не самостоятельные в высказывании принципиальной оценки“, - резюмировала Захарова.

Она добавила, что ведомство намерено следить за судьбой соотечественника и дальше: „Находимся с ним в контакте, окажем необходимую помощь и будем требовать справедливости и соблюдения прав нашего гражданина“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.