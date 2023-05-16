Ребенку в Маарду продали нож. Он популярен в компьютерной игре и невероятно опасен(28)
„Дети, насмотревшись роликов, не понимают, что это - опасная вещь“
„Стоил нож 15 евро, у ребенка было только 10, и продавец спросил: „Очень сильно хочешь его?“ Конечно, сын ответил, что да. И тот ему отдал за 10. Вопрос, должны ли быть какие-то ограничения по продаже холодного оружия, не побоюсь этого слова, несовершеннолетним? Дети, насмотревшись интернетных роликов, думаю, не совсем понимают, что это - опасная вещь, но взрослые, которые продают такое детям, чем думают?! Неужели деньги настолько перевешивают безопасность и жизнь?“ — недоумевает мама ребенка в группе в фейсбуке „Maardu City».
„Каждый продавец на ярмарке был предупрежден о том, что холодное оружие продавать несовершенным нельзя“
Представители Маардуской горуправы также в курсе произошедшего инцидента. „Очень грустно, что на ярмарке нож продали несовершеннолетнему ребенку. Это недопустимо и противозаконно“, — ответили на запрос RusDelfi в управе.
При проведении ярмарки ограничений по категориям продаваемого товара в Маарду нет.