Вице-спикер Рийгикогу: тяжело смириться с тем, что избиратели Путина могут голосовать и в Эстонии

Вице-спикеры поблагодарили государства друг друга за помощь Украине в развязанной Россией агрессивной войне. Кивимяги подчеркнул, что для Эстонии важнее всего победа Украины над Россией.

„Украина сражается и за нашу свободу. Я благодарю Чехию, принявшую многочисленных украинских беженцев. Здесь мы с вами в схожем положении“, – сказал Кивимяги своему чешскому коллеге. Вице-спикер Рийгикогу подчеркнул, что скорейшая победа в войне важна еще и потому, что война уже серьезно повлияла и продолжает влиять на экономику всей Европы. Высокая инфляция и дефицит бюджетов тяжело сказываются на населении.

Кивимяги отметил, что, в отличие от Чехии, у Эстонии с Россией есть общая граница, и по этой причине мы более остро чувствуем последствия войны. Так, Эстонию беспокоит тот факт, что граждане третьих государств имеют право голосовать на местных выборах. „Мне тяжело смириться с тем фактом, что избиратели Путина могут голосовать и в Эстонии. На мой взгляд, верно запретить гражданам России участвовать в выборах в Эстонии“, – отметил он.

Вице-спикер парламента Чехии сообщил, что Украине необходимо продолжить помогать до ее победы в войне и восстановления территориального суверенитета.

Делегация парламента Чехии находится в Эстонии с визитом до четверга. Делегаты встретятся с депутатской группой Рийгикогу по парламентским связям с Чехией и посетят Центр передового опыта по совместной защите от киберугроз НАТО, Национальную библиотеку, медийные предприятия и учебные заведения, встретится с президентом, представителями правительства и Академии наук Эстонии и др.

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