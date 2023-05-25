Как выбрать растения, благодаря которым вокруг вашего дома будут порхать бабочки?

Ландшафтный архитектор Лийви Мяэкаллас и эксперт по биоразнообразию Меэлис Уустал составили каталог озеленения для поддержания биоразнообразия, куда вошли около 800 растений для улицы, парка и сада. Целью создания каталога было собрать информацию о дикорастущих и культурных растениях, которые не только радуют глаз, но и обеспечивают пищу для опылителей и других групп животных.

Поддержание природного разнообразия в городской среде

Новый, подготовленный городом Таллинном в сотрудничестве со специалистами каталог озеленения для поддержания биоразнообразия создан и для специалистов по озеленению, и для любого садовода. Каталог подготовлен именно с учетом опылителей, потому что исчезновение в мире дневной бабочки, пчелы-отшельницы, шмеля, мухи-журчалки, ночной бабочки сейчас это большая и усугубляющаяся проблема“. В то же время очень просто сделать выбор, который поможет решить эту проблему: „При выборе растений для сада или балконных ящиков люди могут отдавать предпочтение именно тем, что необходимы для выживания исчезающих видов“. Так, можно найти самые подходящие растения для того, чтобы привлечь в сад дневных бабочек и другие группы опылителей.

Биоразнообразие Таллинна зависит от нас самих

„Город Таллинн удивительно богат природой, и чем больше мы исследуем, тем больше сюрпризов в этой сфере преподносит наша столица“, – говорит ведущий специалист по охране природы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал.