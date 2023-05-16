ВИДЕО | „В зале большевизм. Поставьте меня к стенке!“. Восстановление работы Рийгикогу сопровождалось криками и топотом ног

Через полчаса после начала заседания спикер Рийгикогу Лаури Хуссар сказал, что заслушает еще пять процедурных вопросов от оппозиции, после чего продолжится рассмотрение тем в рамках повестки.

Оппозиция подняла шум, после чего Хуссар пообещал включить еще два процедурных вопроса.

Когда за пультом появилась представитель правительства Хейли Тыниссон, депутаты стали топать ногами. После того, как она ушла, Март Хельме (EKRE) с места вступил в перепалку с руководителем заседания Тоомасом Кивимяги (Партия реформ), который призвал оппозицию к порядку.

Из зала происходящее засняла депутат Кармен Йоллер (Партия реформ). На видео можно услышать, как Март Хельме просит „прекратить произвол“ и действовать в соответствии с распорядком работы Рийгикогу. Кивимяги пытается дать Хельме пояснения, но безрезультатно. После этого депутаты в знак протеста выходят из зала.

Еще одно „представление“ устроила Хелле-Мооника Хельме (EKRE). „Поставьте меня к стенке. В этом зале большевизм. Стреляйте, на самом деле, стреляйте“, - прокричала Хельме с трибуны.

Спустя несколько часов и после перерыва Рийгикогу приступил к рассмотрению вопросов согласно повестке и на трибуну вышла министр социальной защиты Сигне Рийсало. В это время оппозиционные депутаты стали бить руками по столу и топать ногами. Когда это не принесло результата, политики в знак протеста вышли из зала.

Оппозиция считает, что ситуация, при которой руководитель заседания при помощи голосования прервал передачу запросов и законопроектов и постановку процедурных вопросов, начав первое чтение законопроекта о сокращении семейных пособий, не соответствует закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу. По словам Танеля Кийка, Центристская партия рассматривает возможность обращения в Государственный суд.

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