В Эстонии появятся новые пункты сверхбыстрой зарядки электромобилей

Компания Enefit Volt, которая уже сейчас управляет около 200 общественными зарядными устройствами в Эстонии, начала подготовку к открытию услуг по зарядке на других домашних рынках. Всего при поддержке CEF к концу следующего года будет установлено 40 сверхбыстрых зарядных устройств мощностью не менее 150 кВт в 20 местах в четырех странах. Такие зарядные устройства позволяют в зависимости от автомобиля зарядить его всего за несколько минут, обеспечив запас хода 100 км.

По словам руководителя по развитию бизнеса Enefit Volt Керта Пяэбо, европейское софинансирование позволяет ускорить развитие быстрой, качественной и доступной сети зарядки электромобилей и создать предпосылки для прорыва чистого транспорта.

Сеть общественных зарядных устройств Enefit Volt включает около 200 зарядных устройств в Эстонии, но цель в ближайшие годы – расширить услугу на Латвию, Литву и Польшу и увеличить количество зарядных устройств до более чем тысячи.

„Стремительное развитие общественной сети зарядки – это прямой ответ Enefit Volt клиентам, обеспокоенным возможностями зарядки. Исследования показывают, что независимо от страны доступность зарядных устройств стала одним из основных препятствий на пути к прорыву чистого транспорта. Наша цель – устранить это препятствие и создать все предпосылки, чтобы клиенты могли заряжать свои электромобили удобно и экологично“, – сказал Пяэбо.

При поддержке CEF Enefit Volt установит пункты зарядки на шоссе трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) из Таллинна в находящийся на юге Польши Краков, включая Ригу, Вильнюс и Варшаву. Заявка, поданная в фонд европейского объединения, была поддержана министерствами всех четырех стран.

„Для достижения амбициозных климатических целей Европейского союза зеленый поворот в транспортной сфере неизбежен, и необходима поддержка, предназначенная для его ускорения. Мы будем строить новые станции зарядки там, где они больше всего нужны клиентам, чтобы обеспечить их максимально возможное положительное влияние“, – добавил Пяэбо. „Мы хотим, чтобы процесс зарядки был бесперебойным, и люди могли заряжать свои автомобили там, где они обычно делают остановки. Поэтому сотрудничество с партнерами имеет ключевое значение.

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