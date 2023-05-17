ГРАФИКИ | Особенный год в демографической статистике: рекордно низкая рождаемость и рекордная иммиграция

По словам руководителя отдела демографической и социальной статистики Анет Мюйрсоо, 2022 год в демографической статистике был особенным. „Численность населения Эстонии выросла на 34 088 человек, или, образно говоря, на численность населения Выруского уезда. Такой рост является исключительным. Для сравнения: в два предыдущих года численность населения увеличивалась примерно на 1700 человек (0,1%)“, — сказала Мюйрсоо.

Численность населения выросла за счет иммиграции, на которую в прошлом году более всего повлияли прибывшие в Эстонию украинцы. Среди прибывших в страну лиц 66% были гражданами Украины, из них жить в Эстонии на постоянной основе осталось 33 2171 человек.

2022 год был исключительным также из-за низкого уровня рождаемости. В истории демографической статистики Эстонии, которая ведет свой отсчет с 1919 года, еще никогда не регистрировалось менее 12 000 рождений. Однако в прошлом году родилось всего 11 646 детей. „Вероятно, самая низкая рождаемость столетия была вызвана пандемией, войной в Украине и сопутствующим этому значительным ростом цен и стоимости жизни, что в свою очередь уменьшило уверенность семей в желании иметь детей. Влияние на низкую рождаемость оказывает также тот факт, что половозрелого возраста достигло поколение родившихся в 90-е, которое по численности меньше, чем предыдущие поколения“, — объяснила Мюйрсоо.

Рождалось меньше как первых, вторых, так и третьих детей