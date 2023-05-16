Другие виды
16.05.2023, 09:43

Эстонский велогонщик снялся с „Джиро д'Италия“ из-за коронавируса

 
Эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ
Эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ
ФОТО: IMAGO/Fotoreporter Sirotti Stefano | IMAGO/Sirotti

Эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ из-за положительных тестов на COVID-19 был вынужден сняться с веломногодневки „Джиро д'Италия“. Об этом сообщает „ERR“.

По словам Таарамяэ, который подтвердил, что почувствовал сильное недомогание, он сдал два теста на коронавирус, и оба оказались положительными, пишет портал ERR Sport.

Ранее несколько гонщиков, в том числе лидер генеральной классификации бельгиец Ремко Эвенепул, также вынуждены были сняться с „Джиро“ из‑за положительных тестов на коронавирус.

Таким образом розовая майка лидера „Джиро д'Италии“ перешла к британцу Герайнту Томасу.

Организаторы объявили, что в зоне прямого контакта с гонщиками будет введен масочный режим.

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