16.05.2023, 11:15
Новая возможность. Смотрите, сколько электроэнергии вы израсходовали в этом месяце(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Обладатели биржевого пакета только в конце месяца могли узнать, сколько электроэнергии израсходовали за месяц и на какую сумму. Отныне на сайте компании Elering можно увидеть расход электроэнергии за текущий месяц и сумму, в которая она обошлась, пишет издание Delfi Ärileht.
У некоторых продавцов электроэнергии эта функция имеется в приложении или в самообслуживании. На сайте концерна Eesti Energia потребление электроэнергии в текущем месяце узнать нельзя, зато это можно сделать на сайте компании Elering.