Экономика
16.05.2023, 11:15

Новая возможность. Смотрите, сколько электроэнергии вы израсходовали в этом месяце

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На сайте компании Elering клиенты могут увидеть расход электроэнергии за текущий месяц.
На сайте компании Elering клиенты могут увидеть расход электроэнергии за текущий месяц.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Обладатели биржевого пакета только в конце месяца могли узнать, сколько электроэнергии израсходовали за месяц и на какую сумму. Отныне на сайте компании Elering можно увидеть расход электроэнергии за текущий месяц и сумму, в которая она обошлась, пишет издание Delfi Ärileht.

У некоторых продавцов электроэнергии эта функция имеется в приложении или в самообслуживании. На сайте концерна Eesti Energia потребление электроэнергии в текущем месяце узнать нельзя, зато это можно сделать на сайте компании Elering.

Залогинившись на клиентском портале Elering, можно увидеть, сколько электроэнергии израсходовано в мае. Причем информация дается не только в киловатт-часах, но и в евро. На главной странице сайта наверху появляется квадрат синего цвета, в котором можно увидеть сумму за потребленную в текущем месяце электроэнергию. Для получения более подробной информации следует нажать на верхний квадрат: появится график с информацией по месяцам, неделям, дням и даже часам.

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