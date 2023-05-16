Новая возможность. Смотрите, сколько электроэнергии вы израсходовали в этом месяце

У некоторых продавцов электроэнергии эта функция имеется в приложении или в самообслуживании. На сайте концерна Eesti Energia потребление электроэнергии в текущем месяце узнать нельзя, зато это можно сделать на сайте компании Elering.

Залогинившись на клиентском портале Elering, можно увидеть, сколько электроэнергии израсходовано в мае. Причем информация дается не только в киловатт-часах, но и в евро. На главной странице сайта наверху появляется квадрат синего цвета, в котором можно увидеть сумму за потребленную в текущем месяце электроэнергию. Для получения более подробной информации следует нажать на верхний квадрат: появится график с информацией по месяцам, неделям, дням и даже часам.