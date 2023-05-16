В Украине арестовали информатора по делу „Слава Украине“. Эстонский генпрокурор дала комментарий(13)
Генпрокурор Трийну Олев подтвердила, что прокуратуре известно о задержании и домашнем аресте в Украине осведомителя Александра Чернова, разоблачившего беспорядки, связанные с НКО „Слава Украине“.
Она пояснила что между Эстонией и Украиной действует принцип сотрудничества. „Если одна из стран нуждается в помощи другой в расследовании, можно ее оказать“, — отметила прокурор и добавила: „Свидетели, находящиеся за границей, также могут быть заслушаны в рамках международного сотрудничества“.
В частности, Олев вчера отказалась комментировать эту тему, мотивируя это тем, что в настоящее время ведутся уголовные производства по расследованию использования денег общественной организации „Слава Украине“ — как в Эстонии, так и в Украине.
Информатор Александр Чернов также вчера выступил с обращением в социальных сетях. Читайте об этом подробнее по ссылке.