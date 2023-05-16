В Украине арестовали информатора по делу „Слава Украине“. Эстонский генпрокурор дала комментарий

В Украине задержан информатор, разоблачивший нарушения, связанные с НКО „Слава Украине“

Хольгер Роонемаа

В пятницу в Украине был арестован Александр Чернов, ранее работавший как в НКО „Слава Украине“, так в украинской партнерской организации „All For Victory, а также являвшийся предполагаемым владельцем скандально известной IC Construction. Чернова подозревают в торговле оружием, но родственники и адвокат считают, что дело носит заказной характер.

Контактным лицом Чернова с эстонской стороны является Ильмар Рааг, который был членом совета „Славы Украины“ во время всех неурядиц, связанных с НКО. „По словам друзей Чернова, это заказная работа, чтобы заставить Чернова молчать и дискредитировать его авторитет. Кроме того, предполагается, что заказ и его исполнение был сделан на низком региональном уровне, поэтому центральные власти в Киеве не в курсе происходящего“, - сказал Рааг.

Рааг подтвердил, что Александр Чернов был одним из первых, кто предоставил важную информацию о сделках, совершенных под видом IC Construction. „Для меня он один из героев Украины. С начала войны он работал на благо украинской армии и в то же время выступал против коррупции. Многие его заявления на данный момент подтверждены с помощью проведенных в украинской и эстонской прессе расследований“, - сказал Рааг.