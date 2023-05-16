Новости Эстонии
16.05.2023, 09:00

В Украине арестовали информатора по делу „Слава Украине“. Эстонский генпрокурор дала комментарий

 (13)
Delfi
Госпрокурор Трийну Олев
Госпрокурор Трийну Олев
ФОТО: Delfi Meedia

Генпрокурор Трийну Олев подтвердила, что прокуратуре известно о задержании и домашнем аресте в Украине осведомителя Александра Чернова, разоблачившего беспорядки, связанные с НКО „Слава Украине“.

Она пояснила что между Эстонией и Украиной действует принцип сотрудничества. „Если одна из стран нуждается в помощи другой в расследовании, можно ее оказать“, — отметила прокурор и добавила: „Свидетели, находящиеся за границей, также могут быть заслушаны в рамках международного сотрудничества“.

В частности, Олев вчера отказалась комментировать эту тему, мотивируя это тем, что в настоящее время ведутся уголовные производства по расследованию использования денег общественной организации „Слава Украине“ — как в Эстонии, так и в Украине.

Информатор Александр Чернов также вчера выступил с обращением в социальных сетях. Читайте об этом подробнее по ссылке.

В Украине задержан информатор, разоблачивший нарушения, связанные с НКО „Слава Украине“

Хольгер Роонемаа

В пятницу в Украине был арестован Александр Чернов, ранее работавший как в НКО „Слава Украине“, так в украинской партнерской организации „All For Victory, а также являвшийся предполагаемым владельцем скандально известной IC Construction. Чернова подозревают в торговле оружием, но родственники и адвокат считают, что дело носит заказной характер.

Контактным лицом Чернова с эстонской стороны является Ильмар Рааг, который был членом совета „Славы Украины“ во время всех неурядиц, связанных с НКО. „По словам друзей Чернова, это заказная работа, чтобы заставить Чернова молчать и дискредитировать его авторитет. Кроме того, предполагается, что заказ и его исполнение был сделан на низком региональном уровне, поэтому центральные власти в Киеве не в курсе происходящего“, - сказал Рааг.

Рааг подтвердил, что Александр Чернов был одним из первых, кто предоставил важную информацию о сделках, совершенных под видом IC Construction. „Для меня он один из героев Украины. С начала войны он работал на благо украинской армии и в то же время выступал против коррупции. Многие его заявления на данный момент подтверждены с помощью проведенных в украинской и эстонской прессе расследований“, - сказал Рааг.

По данным Раага, Чернов ранее встречался с украинскими правоохранительными органами по поводу „Слава Украине“. „Последние полтора месяца он вел себя тихо, чтобы защитить себя от возможной мести со стороны [лидера All For Victory и предполагаемого реального владельца IC Construction] Васькива. В то же время с помощью эстонских партнеров он подготовил легальную возможность приехать в Эстонию, чтобы, в том числе, официально дать дополнительные показания эстонской полиции. По крайней мере, такой была наша договоренность“, — сказал Рааг.

Оставить комментарий Читать комментарии (13)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии