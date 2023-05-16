У российских студентов появилась надежда остаться в Эстонии. У белорусских снова исчезнет?

Новость о том, что правительство рассматривает предложение о том, чтобы российские студенты со знанием эстонского языка не ниже уровня B2, прибывшие в Эстонию до нападения России на Украину, могли продолжить обучение, порадовала многих. Но неожиданно в этот список попали и белорусские студенты. До этого момента эстонские университеты сняли санкции для белорусов и даже стали принимать на первые курсы, поэтому новое предложение ухудшит положение тех, кто учится в Эстонии. Значит ли это, что у белорусов снова исчезнет надежда остаться в стране?