У российских студентов появилась надежда остаться в Эстонии. У белорусских снова исчезнет?(3)
Новость о том, что правительство рассматривает предложение о том, чтобы российские студенты со знанием эстонского языка не ниже уровня B2, прибывшие в Эстонию до нападения России на Украину, могли продолжить обучение, порадовала многих. Но неожиданно в этот список попали и белорусские студенты. До этого момента эстонские университеты сняли санкции для белорусов и даже стали принимать на первые курсы, поэтому новое предложение ухудшит положение тех, кто учится в Эстонии. Значит ли это, что у белорусов снова исчезнет надежда остаться в стране?
„Мы очень внимательно следим, какие решения принимает правительство Эстонии, в данный момент, безусловно, те, что особенно касаются белорусов, — рассказал RusDelfi уполномоченный офиса Тихановской Виталий Молчанов. — Сейчас нас заверили, что все послабления, которые будут приняты в отношении граждан России, также будут применены и к гражданам Беларуси. Также нас заверили, что пока правительство не обсуждает дополнительных ограничений в отношении белорусских студентов“.
Виталий также отметил, что, к сожалению, пока правительство пока не приняло решения относительно того, чтобы студенты после окончания высших учебных заведений Эстонии могли остаться здесь в поисках работы.
„Но мы очень надеемся, что в ближайшее время решения будут приняты“, — сказал Виталий Молчанов.
Напомним, что в августе 2022 года правительство Эстонии приняло решение выдавать гражданам Беларуси учебные визы, а также позволило закончить обучение в стране. Но все же для большинства белорусских студентов остро встает вопрос, что будет после завершения учебы.
Вопрос по студентам с гражданством России остается открытым.
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