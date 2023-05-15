ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (446-й день) | Лукашенко подтвердил крушение авиатехники РФ на Брянщине. Киев: ВСУ продолжают идти вперед под Бахмутом
Подводим итоги 446-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
ВСУ в воскресенье захватили более 10 вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского.Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram-канале. По словам Маляр, в самом Бахмуте „очень горячо“.“Враг собрал там все силы и пытается продвигаться, уничтожая все на своем пути. Продолжаются упорные бои“, - сообщила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая, в рамках своего визита в Германию посетил вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем военную базу в Ахене, где проходят обучение военнослужащие ВСУ.
В ближайшие недели Франция подготовит и оснастит несколько батальонов ВСУ десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC. Также Париж поможет Киеву в укреплении противовоздушной обороны, чтобы оградить население Украины от ударов РФ. Об этом говорится в совместной украино-французской декларации, принятой президентами двух стран Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном на их встрече 14 мая в Париже.
На оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей создаются лагеря для обучения заключенных, прибывающих из РФ, утверждает украинский Центр национального сопротивления. По его сведениям, недавно в один из созданных оккупационными властями полевых лагерей в Рогово Луганской области прибыли около 200 осужденных, и до конца мая ожидается прибытие еще до 250; в районе Можняковки организована подготовка до 800 новоприбывших из России заключенных. На полигон под Новопетровкой в Запорожской области недавно прибыло около 400 наемников ЧВК „Вагнер“ из числа бывших заключенных, в ближайшее время ожидается прибытие еще 400, указывает Центр национального сопротивления.
Российские войска утром в понедельник нанесли ракетный удар по городу Авдеевка Донецкой области, сообщили местные власти. По предварительным данным, в результате атаки четыре человека погибли. „В момент попадания ракеты люди находились в укрытии, обустроенном в давно не работающей железнодорожной больнице. Это предварительно. К сожалению, жертв может быть больше“, - написал в Telegram-канале начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он показал фотографии поврежденных зданий и призвал местных жителей эвакуироваться. Кадры с последствиями обстрела также опубликовал в Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Утром 15 мая Луганск подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил глава самопровозглашенной „ЛНР“ Леонид Пасечник. По его данным, удар пришелся по району города, где находится бывшее авиационное училище штурманов. Пасечник добавил, что при обстреле никто не пострадал. Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя „народной милиции ЛНР“ Андрея Марочко, удар ВСУ по Луганску, вероятнее всего, был нанесен ракетой Storm Shadow. В городе были зафиксированы два „прилета“.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с британским премьер-министром Риши Сунаком вопрос поставок Киеву боевых самолетов западными странами и что они хотят создать „коалицию истребителей“. „Я вижу, что в ближайшее время вы услышите некоторые, как я думаю, очень важные решения, но мы должны еще немного поработать над этим“, - сказал Зеленский по окончании встречи с Сунаком в Великобритании.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим во время войны годовые контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ, получить российское гражданство в упрощенном порядке. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Как следует из указа, аналогичное право получают члены семей таких иностранцев.
Высокопоставленным российским чиновникам запретили увольняться во время войны, сообщило издание „Важные истории“ со ссылкой на четыре источника. Собеседник из ФСБ, который рассказал, что знает как минимум о двух таких случаях, связанных с губернаторами, заявил, что обоим „не просто запретили, а намекнули на уголовные дела“. В свою очередь один из источников, близкий к администрации президента России (АП), рассказал, что после вторжения в Украину многие чиновники захотели покинуть свои посты и что в АП такие намерения расценивают как предательство.
В результате взрыва в центре Луганска ранен „врио министра внутренних дел“ так называемой „ЛНР“ Игорь Корнет. Об этом сообщают российские госСМИ. По данным назначенного Россией главы „ЛНР“ Леонида Пасечника, взрыв произошел в барбершопе, пострадали семь человек. ТАСС сообщает об одном погибшем. РИА „Новости“, ссылаясь на источник, пишут, что медики расценивают состояние здоровья Игоря Корнета как стабильное.
Александр Лукашенко подтвердил крушение в субботу российских истребителей и вертолетов в Брянской области. Как утверждает белорусский правитель, слова которого приводит государственное агентство „БелТА“, с тех пор как „были сбиты четыре воздушные судна“ под Брянском, белорусские войска „находятся в повышенной боевой готовности“.
Власти РФ до сих пор признали лишь крушение одного вертолета, а российские федеральные телеканалы не выпустили ни одного сюжета о произошедшем. Украинская сторона утверждает, что воздушные суда были сбиты российской ПВО.
Как сообщили ряд изданий, 13 мая в Брянской области потерпели крушение сразу несколько летательных аппаратов сил РФ: два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. По данным „Коммерсанта“, авиагруппа могла попасть в засаду. Украинская сторона, однако, утверждает, что летательные аппараты были сбиты российской ПВО.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что у российских войск нет ресурсов на крупномасштабные наступательные действия, и они в основном сосредоточены на обороне, при этом Москва все еще способна поддерживать нынешние темпы ракетных ударов.
„Они все это время готовились к обороне, и это серьезный фактор, который украинское командование, безусловно, учитывает при подготовке к деоккупации украинских территорий“, - цитирует его телекомпания CNN. По словам Юсова, цели российских ракетных ударов изменились, а их интенсивность значительно снизилась с зимы, когда наносились мощные удары по энергетической инфраструктуре Украины.
По данным Киева, у российских военных также возник дефицит некоторых типов ракет, таких как „Калибр“ „Они активно ищут способы компенсировать и заменить не только „Шахеды“. Они ищут оружие по всему миру. Пока эти попытки не очень успешны“, - сказал представитель ГУР.
Несмотря на это, по словам Юсова, российские войска способны поддерживать интенсивность атак, поскольку у них все еще имеются большие запасы ракет С-300, которые способны нести значительные разрушения.
Минобороны России объявило, что российская ПВО сбила ракету большой дальности Storm Shadow. Где и когда это произошло, не уточняется. О поставках этих ракет Британией стало известно только на прошлой неделе. Спустя несколько дней Минобороны России заявило, что боевые самолеты Воздушных сил Украины нанесли удар ракетами Storm Shadow по Луганску. Украина эти утверждения не комментировала.
Глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин и украинская разведка (ГУР) прокомментировали публикацию Washington Post, из которой следует, что Пригожин предлагал Киеву координаты российских позиций в обмен на уход ВСУ из Бахмута. Обе стороны назвали статью вбросом;