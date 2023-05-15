ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (446-й день) | Лукашенко подтвердил крушение авиатехники РФ на Брянщине. Киев: ВСУ продолжают идти вперед под Бахмутом

Российские войска утром в понедельник нанесли ракетный удар по городу Авдеевка Донецкой области, сообщили местные власти. По предварительным данным, в результате атаки четыре человека погибли. „В момент попадания ракеты люди находились в укрытии, обустроенном в давно не работающей железнодорожной больнице. Это предварительно. К сожалению, жертв может быть больше“, - написал в Telegram-канале начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он показал фотографии поврежденных зданий и призвал местных жителей эвакуироваться. Кадры с последствиями обстрела также опубликовал в Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

На оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей создаются лагеря для обучения заключенных, прибывающих из РФ, утверждает украинский Центр национального сопротивления. По его сведениям, недавно в один из созданных оккупационными властями полевых лагерей в Рогово Луганской области прибыли около 200 осужденных, и до конца мая ожидается прибытие еще до 250; в районе Можняковки организована подготовка до 800 новоприбывших из России заключенных. На полигон под Новопетровкой в Запорожской области недавно прибыло около 400 наемников ЧВК „Вагнер“ из числа бывших заключенных, в ближайшее время ожидается прибытие еще 400, указывает Центр национального сопротивления.

В ближайшие недели Франция подготовит и оснастит несколько батальонов ВСУ десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC. Также Париж поможет Киеву в укреплении противовоздушной обороны, чтобы оградить население Украины от ударов РФ. Об этом говорится в совместной украино-французской декларации, принятой президентами двух стран Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном на их встрече 14 мая в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая, в рамках своего визита в Германию посетил вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем военную базу в Ахене , где проходят обучение военнослужащие ВСУ.

ВСУ в воскресенье захватили более 10 вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского.Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram-канале. По словам Маляр, в самом Бахмуте „очень горячо“.“Враг собрал там все силы и пытается продвигаться, уничтожая все на своем пути. Продолжаются упорные бои“, - сообщила она.

Утром 15 мая Луганск подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил глава самопровозглашенной „ЛНР“ Леонид Пасечник. По его данным, удар пришелся по району города, где находится бывшее авиационное училище штурманов. Пасечник добавил, что при обстреле никто не пострадал. Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя „народной милиции ЛНР“ Андрея Марочко, удар ВСУ по Луганску, вероятнее всего, был нанесен ракетой Storm Shadow. В городе были зафиксированы два „прилета“.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с британским премьер-министром Риши Сунаком вопрос поставок Киеву боевых самолетов западными странами и что они хотят создать „коалицию истребителей“. „Я вижу, что в ближайшее время вы услышите некоторые, как я думаю, очень важные решения, но мы должны еще немного поработать над этим“, - сказал Зеленский по окончании встречи с Сунаком в Великобритании.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим во время войны годовые контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ, получить российское гражданство в упрощенном порядке. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Как следует из указа, аналогичное право получают члены семей таких иностранцев.

Высокопоставленным российским чиновникам запретили увольняться во время войны, сообщило издание „Важные истории“ со ссылкой на четыре источника. Собеседник из ФСБ, который рассказал, что знает как минимум о двух таких случаях, связанных с губернаторами, заявил, что обоим „не просто запретили, а намекнули на уголовные дела“. В свою очередь один из источников, близкий к администрации президента России (АП), рассказал, что после вторжения в Украину многие чиновники захотели покинуть свои посты и что в АП такие намерения расценивают как предательство.