15.05.2023, 20:00
В центральной Финляндии разбился реактивный самолет типа Hawk(2)
ФОТО: AP
Во второй половине дня, около 14:15, в службу спасения Центральной Финляндии поступило сообщение об авиакатастрофе возле Хейнясентьяй в Кеуруу.
По сообщению в Twitter ВВС Финляндии, самолет Hawk потерпел крушение в южной части Кеуруу. Пилоты самолета смогли катапультироваться из самолета и спастись.
Оба пилота были найдены и переданы медикам.
В последний раз самолеты Hawk разбивались в Финляндии в 2013 году, когда два самолета столкнулись на озере Лестиярви. В авиакатастрофе погиб 30-летний пилот, работавший летным инструктором.