В центральной Финляндии разбился реактивный самолет типа Hawk

По сообщению в Twitter ВВС Финляндии, самолет Hawk потерпел крушение в южной части Кеуруу. Пилоты самолета смогли катапультироваться из самолета и спастись.

Оба пилота были найдены и переданы медикам.

В последний раз самолеты Hawk разбивались в Финляндии в 2013 году, когда два самолета столкнулись на озере Лестиярви. В авиакатастрофе погиб 30-летний пилот, работавший летным инструктором.