„Мы не можем стоять в стороне, пока Россия уничтожает жизни людей в Украине“. Эстония поддержит перенос центра ВОЗ из Москвы
Специальная сессия Европейского регионального комитета ВОЗ поддержала перевод Центра по неинфекционным заболеваниям из Москвы в Копенгаген. Эстония внесет свой вклад в финансирование центра.
15 мая состоялась специальная сессия Европейского регионального комитета ВОЗ, на которой подавляющим большинством голосов был поддержан перевод в Копенгаген Регионального центра по неинфекционным заболеваниям (НИЗ). В настоящее время центр базируется в Москве. Это важный шаг по изоляции России от международного сотрудничества с целью повышения цены агрессии. Чтобы расторгнуть договор о сотрудничестве с Россией, эстонское государство наряду с другими странами-единомышленниками внесет свой вклад в совместное финансирование центра.
„Эстония и другие страны-единомышленники в европейском регионе считают, что центр не может оставаться в стране, которая ведет жестокую агрессивную войну против другой страны региона, нарушая Устав ООН и международное право, провоцируя массовые кризисы в области здравоохранения и непростительные человеческие потери. Мы не можем стоять в стороне, пока Россия уничтожает жизни людей в Украине и в то же самое время представляет себя защитником здоровья и спонсором важных профилактических мероприятий, – сказала министр здравоохранения Рийна Сиккут. – Профилактика неинфекционных заболеваний требует скоординированных действий, и ВОЗ играет очень важную роль в поддержке научно обоснованной профилактики. Поэтому Эстония поддерживает продолжение работы Европейского регионального бюро ВОЗ в Копенгагене“.
Страны, поддержавшие переезд Центра, решительно осудили неспровоцированное и неоправданное вторжение России в независимое и мирное украинское государство, включая нападения на медицинские учреждения, и подтвердили свою полную солидарность с Украиной и ее народом.
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, сегодняшнее решение о закрытии Регионального центра ВОЗ по неинфекционным заболеваниям в Москве было правильным. „Государству-агрессору, которое уже более года ведет незаконную и неоправданную войну в Украине и причиняет огромные страдания украинскому народу, не место в международном сотрудничестве, - сказал министр Цахкна. – Общая задача международного сообщества - увеличить стоимость войны для России до неприемлемо высокого уровня, и решение Европейского региона ВОЗ, принятое сегодня, является знаковым“.
Европейский центр ВОЗ по неинфекционным заболеваниям был создан в 2012 году по решению Европейского регионального комитета ВОЗ, который выдал России мандат на его создание. Центр функционирует в Москве с 2014 года, его основным спонсором является Россия. В задачи Центра входит организация в Европейском регионе профилактических мероприятий, связанные с основными факторами риска, такими как курение, потребление алкоголя, низкий уровень физической активности и несбалансированное питание. Ежегодный бюджет Центра составляет около 5 млн евро.
Европейский регион ВОЗ включает в себя 53 страны, в том числе Россию. 12 стран-единомышленников, таких как Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Словения и Швеция, выступили инициаторами переноса Центра НИЗ из Москвы в Копенгаген и предоставили финансовую поддержку для продолжения работы учреждения на новом месте. На январской Европейской региональной консультации 30 стран-единомышленниц выразили четкую позицию о неприемлемости продолжения сотрудничества с Россией и необходимости найти долгосрочное устойчивое решение, которое предусматривало постоянный перевод деятельности Центра либо в Данию, либо в новую принимающую страну.
Решение о переносе Центра в Копенгаген было поддержано 40 голосами, против него выступили 4 страны: Россия, Беларусь, Таджикистан и Кыргызстан.
По решению правительства Эстонии, для продолжения деятельности Центра государство будет вносить 400 000 евро в год. Первоначально финансирование запланировано на следующие четыре года.