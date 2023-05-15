Прекрасная новость для столичных водителей: работы на улице Лийвалайа завершатся на два месяца раньше

Во время строительных работ для движения по улице Лийвалайа будет открыто по две полосы в каждом направлении, однако на период монтажа труб возможна временная организация движения по схеме 1+2, а в ночные часы для движения будет открыто по крайней мере по одной полосе в каждом направлении. Улица Ластекоду на отрезке между ул. Лийвалайа и Крейцвальди станет односторонней. Таллиннский департамент транспорта пересмотрел циклы работы светофоров на прилегающих улицах, в том числе на ул. Одра и Юхкентали, чтобы увеличить их пропускную способность.