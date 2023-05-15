ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Рийгикогу большинством голосов поддержал прекращение недельного простоя

Сегодня, спустя полчаса после начала пленарного заседания Рийгикогу, спикер парламента Лаури Хуссар сказал, что заслушает еще пять процедурных вопросов от оппозиции и затем заседание перейдет к повестке дня.

В повестке дня — законопроект по сокращению семейных пособий, ради отзыва которого оппозиция уже неделю занимается обструкцией работы Рийгикогу.

„У нас нет больше времени на процедурные вопросы“, - сказал председатель Рийгикогу в 15.40.

„Я попросил бы, чтобы мы перешли к утверждению повестки дня“, - сказал он.

Оппозиция подняла шум, на что Хуссар позволил внести еще два процедурных вопроса. Слово получил Танель Кийк, который сказал, что никакой логики в прекращении обструкции нет. „Вы не считаете, что у этого могут быть катастрофические последствия?“ - спросил Кийк.

„Не считаю“, - ответил ведущий заседание Хуссар.

Депутат от Эстонской народной демократической партии (EKRE) Керт Кинго спросила, на основании чего Хуссар принял такой решение. Спикер зачитал соответствующий пункт регламента работы.

В 15.45 дело дошло до утверждения повестки дня, но оппозиция продолжила громко против этого протестовать и попросила 10-минутный перерыв. Хуссар перерыва не дал, но позволил задать процедурные вопросы по повестке дня.

Депутат Хелле Мооника Хельме (EKRE) в 16.10 выразила протест по поводу ведения заседания. „Посторонние люди могут с балкона фотографировать телефоны и компьютеры членов Рийгикогу. Ваша задача — обеспечить защищенность нашей рабочей среды. Вы собираетесь в этом вопросе что-то предпринять?“ - спросила Хельме. По словам Хуссара, прессе разрешено снимать в зале.

„Мы должны исходить из того, что парламент должен быть в состоянии делать свою работу“, - сказал Хуссар в 16.30. „Председатель Рийгикогу не должен бесконечно отвечать на процедурные вопросы. У меня просьба — теперь с ними закончим“.