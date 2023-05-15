ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Рийгикогу большинством голосов поддержал прекращение недельного простоя(19)
После недели обструкции, устроенной в Рийгикогу оппозицией, в понедельник появились признаки ее завершения.
Сегодня, спустя полчаса после начала пленарного заседания Рийгикогу, спикер парламента Лаури Хуссар сказал, что заслушает еще пять процедурных вопросов от оппозиции и затем заседание перейдет к повестке дня.
В повестке дня — законопроект по сокращению семейных пособий, ради отзыва которого оппозиция уже неделю занимается обструкцией работы Рийгикогу.
„У нас нет больше времени на процедурные вопросы“, - сказал председатель Рийгикогу в 15.40.
„Я попросил бы, чтобы мы перешли к утверждению повестки дня“, - сказал он.
Оппозиция подняла шум, на что Хуссар позволил внести еще два процедурных вопроса. Слово получил Танель Кийк, который сказал, что никакой логики в прекращении обструкции нет. „Вы не считаете, что у этого могут быть катастрофические последствия?“ - спросил Кийк.
„Не считаю“, - ответил ведущий заседание Хуссар.
Депутат от Эстонской народной демократической партии (EKRE) Керт Кинго спросила, на основании чего Хуссар принял такой решение. Спикер зачитал соответствующий пункт регламента работы.
В 15.45 дело дошло до утверждения повестки дня, но оппозиция продолжила громко против этого протестовать и попросила 10-минутный перерыв. Хуссар перерыва не дал, но позволил задать процедурные вопросы по повестке дня.
Депутат Хелле Мооника Хельме (EKRE) в 16.10 выразила протест по поводу ведения заседания. „Посторонние люди могут с балкона фотографировать телефоны и компьютеры членов Рийгикогу. Ваша задача — обеспечить защищенность нашей рабочей среды. Вы собираетесь в этом вопросе что-то предпринять?“ - спросила Хельме. По словам Хуссара, прессе разрешено снимать в зале.
„Мы должны исходить из того, что парламент должен быть в состоянии делать свою работу“, - сказал Хуссар в 16.30. „Председатель Рийгикогу не должен бесконечно отвечать на процедурные вопросы. У меня просьба — теперь с ними закончим“.
В 16.35 Хуссар пообещал поставить на голосование вопрос прекращения подачи процедурных вопросов. EKRE и Центристская партия выразили протест. Предложение поддержали 52 народных избранника. За последовавшее за этим утверждение повестки дня проголосовал 51 депутат Рийгикогу.
Когда к трибуне вышла представитель правительства Хейли Тыниссон, парламентарии от оппозиции стали стучать руками по столам.
Заседание продолжилось передачей очередной порции запросов и законопроектов. После чего руководство Рийгикогу собралось за заседание для обсуждения ситуации.
В 18.45 вице-спикер Рийгикогу Тоомас Кивимяги (Партия реформ) поведал о том, что говорилось на собрании руководства парламента. По его словам, большинство в руководстве было за то, что нужно на сегодняшнем заседании парламента прекратить подачу законопроектов и запросов. Против был один член руководства — вице-спикер Юри Ратас (Центристская партия). Так как консенсуса достигнуто не было, решение руководства поставили на голосование.
Данное предложение было поддержано большинством Рийгикогу в 19.25.