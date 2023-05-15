За рубежом
15.05.2023, 17:15

ВИДЕО | Информатор по делу НКО „Слава Украине“ просит из-за решетки о помощи: Я в шоке и не знаю, что будет дальше. Моя жизнь в опасности

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Причастные к скандалу вокруг НКО „Слава Украине“ лица
Причастные к скандалу вокруг НКО „Слава Украине“ лица
ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

В социальных сетях опубликовано обращение Алесандра Чернова, ранее работавшего как в НКО „Слава Украине“, так и в украинской партнерской организации „All For Victory“, а также являвшийся предполагаемым владельцем скандально известной IC Construction. В пятницу в Украине Чернов был арестован, его подозревают в торговле оружием, но родственники и адвокат считают, что дело носит заказной характер.

В своем обращении Александр Чернов сказал, что ничего не знает о найденном у него в машине оружии. Напомним, что при обыске его автомобиля был обнаружен ручной противотанковый гранатомет (РПГ) и 6 гранат.

„Я — волонтер Александр Чернов, я сегодня в опасности и мне нужна помощь“, - сказал мужчина в обращении.

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