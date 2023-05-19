Девушка дня. Удивительная карьера гимнастки ван де Лер: соперничала с Хоркиной, а теперь порнозвезда

После спорта Вероне было трудно: она судилась с отцом, жила на улице и сидела в тюрьме. А в 2011-м стартовала новая карьера – теперь уже понятно, что успешная: ван де Лер стала порноактрисой.

Закончила с гимнастикой из-за конфликта с федерацией

В 14 лет Верона выиграла чемпионат страны в многоборье, а спустя два года стала одной из главных звезд европейской гимнастики. Именно голландки навязывали борьбу непобедимой России во главе со Светланой Хоркиной. На Евро-2002 ван де Лер опередила Хоркину по медалям: 5 против 4. Правда, у Вероны не было золота: в многоборье она уступила будущему депутату Госдумы 0,05 балла.

Полгода спустя Верона взяла серебро ЧМ в вольных упражнениях; дома ее признали спортсменкой года – казалось, все идет к победам на Играх-2004.

Но ван де Лер не попала в Афины: на ЧМ-2003 она была лишь запасной, команда провалила турнир и заработала всего две квоты на Олимпиаду. Верона, которой не досталось места, уже толком не вернулась на прежний уровень.

Оказалось, многое испортили конфликт с федерацией и давление родителей. По словам ван де Лер, и руководство, и родственники заставляли ее заниматься спортом – им нужны были медали и деньги, а об интересах спортсменки никто не думал.

„Образ милой гимнастки с глазами Бэмби создали люди, заинтересованные в этом. Я должна была добывать медали для страны – это был приоритет. Каким я была человеком – никого не интересовало. Я стала продуктом федерации, родителей и всех тех, кто проявлял ко мне интерес. Я не осознавала, что этим людям не интересна как человек, пока не ушла из гимнастики“, – рассказывала Верона в интервью.

Родители выгнали из дома, попала в тюрьму за вымогательство

Без спорта у ван де Лер быстро возникли неприятности: в 2009-м она судилась с отцом, которого обвинила в присвоении денег. По версии девушки, он распоряжался ее призовыми и доходами от спонсоров. Отец ответил иском: заявил, что бойфренд Вероны напал на него с битой. Спортсменка выиграла дело: суд обязал отца вернуть ей 62 тысячи евро.