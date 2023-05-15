Глава Международной федерации дзюдо: участие россиян на ЧМ доказывает, что они в стороне от боевых действий. Отвергая, мы отправляем их на фронт

„Участие российских атлетов в спорте, на мой взгляд, доказывает, что они держатся в стороне от боевых действий, пишет Sports.ru.

Они (дзюдоисты) могли бы отправиться туда, но решили остаться в спорте, быть частью нашей спортивной семьи, семьи дзюдо. Именно поэтому мы их приветствуем.

Отвергая их, мы отправляем их на фронт. Наше решение (о допуске к ЧМ – Sports.ru) защищает жизни людей с обеих сторон“, – сказал глава Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер.

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