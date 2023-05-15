МНЕНИЕ | Что если Лукашенко — всё?
Павел Латушко, заместитель руководителя Объединённого переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления, о том, что случится с Беларусью, Россией и Украиной, если болезнь Александра Лукашенко заставит его отойти от власти.
Возникнут вызовы внутреннего и внешнего характера
Внутри группировка так называемой элиты, близкой к Лукашенко, будет пытаться удержать власть для того, чтобы не допустить наказания их за преступления, которые они совершают в отношении беларуского народа и в связи с агрессией против Украины.
С внешнего фронта будет попытка российского влияния, и однозначно можно ожидать, что Россия постарается взять под контроль ситуацию внутри Беларуси и поставить свою новую марионетку во власти. Такими лицами могут быть как так называемая председатель Совета Республики Наталья Кочанова, так и Александр Вольфович, так называемый госсекретарь Совета Безопасности. Они будут играть ключевую роль в заседаниях Совета Безопасности, который как коллективный орган фактически станет управлять страной, и в этом органе превалировать будут силовики, которые скорее всего и выберут сторону Вольфовича.
Однако решающим станет план действий, который включает в себя несколько условных „конвертов“, которые будут вскрыты при возникновении данной ситуации. Понятно, что мы не можем сегодня спросить о планах ВСУ — в каком направлении они планируют ключевой удар в ходе контрнаступления, так и неправильно сегодня озвучивать и раскрывать все наши планы, которые подготовлены и изменяются в зависимости от развития ситуации. Одни они были до войны, другими они стали после начала агрессии России при участии режима Лукашенко против Украины. Здесь ключевыми факторами будут являться сильное внутреннее движение, готовое к действиям, и внешняя сила в лице воинских подразделений, сражающихся сегодня на стороне Украины. И, соответственно, готовность партнёров позволить этим силам вмешаться на стороне беларуского народа для того, чтобы изменить ситуацию в пользу победы демократических сил.
Можно прогнозировать, что беларусы, несмотря на серьёзную демотивацию в связи с тотальным уничтожением гражданского общества, подавлением протестов в стране, настолько ждут дня ухода Лукашенко, что это приведёт к массовому выходу людей на улицу и последующей остановке работы предприятий и учреждений в Беларуси во многих частях страны, что должно играть ключевую роль в достижении цели — изменении политической ситуации в Беларуси.
Мы имеем соответствующий базовый план мобилизации общества в решающий момент
Воспользоваться таким моментом в первую очередь должны люди внутри страны. При понимании, что в случае наступления кончины диктатора до разгрома России на поле боя, нашей общей задачей будет также активное сопротивление попытке РФ „стабилизировать“ ситуацию. Но это те риски, которые мы все обязаны осознавать в любом случае — будет жив Лукашенко в момент икс (любой триггер, который вызовет мощный шок внутри системы, такой как успешное контрнаступление ВСУ и освобождение территории Украины) или моментом икс станет его кончина. Россия не отпустит Беларусь просто так, если внутри нее самой не начнутся процессы демонтажа федерации.
Однако рассчитывать исключительно на такой исход нельзя. Мы все должны понимать, что за свободу и независимость придется бороться, как это приходилось делать любой стране и нации в мировой истории.
Беларусы хотят быть свободной и независимой нацией и иметь свободное и независимое государство. Россия по факту отрицает наше право иметь такое государство и быть самостоятельной нацией. И, следуя идеологии рашизма, хочет превратить нас в русских, а Беларусь - сделать частью России и „русского мира“.
Поэтому в любом сценарии вопрос стоит таким образом: чье желание и готовность действовать соответственно окажется сильнее.
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