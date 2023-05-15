МНЕНИЕ | Что если Лукашенко — всё?

Возникнут вызовы внутреннего и внешнего характера

Внутри группировка так называемой элиты, близкой к Лукашенко, будет пытаться удержать власть для того, чтобы не допустить наказания их за преступления, которые они совершают в отношении беларуского народа и в связи с агрессией против Украины.

С внешнего фронта будет попытка российского влияния, и однозначно можно ожидать, что Россия постарается взять под контроль ситуацию внутри Беларуси и поставить свою новую марионетку во власти. Такими лицами могут быть как так называемая председатель Совета Республики Наталья Кочанова, так и Александр Вольфович, так называемый госсекретарь Совета Безопасности. Они будут играть ключевую роль в заседаниях Совета Безопасности, который как коллективный орган фактически станет управлять страной, и в этом органе превалировать будут силовики, которые скорее всего и выберут сторону Вольфовича.

Однако решающим станет план действий, который включает в себя несколько условных „конвертов“, которые будут вскрыты при возникновении данной ситуации. Понятно, что мы не можем сегодня спросить о планах ВСУ — в каком направлении они планируют ключевой удар в ходе контрнаступления, так и неправильно сегодня озвучивать и раскрывать все наши планы, которые подготовлены и изменяются в зависимости от развития ситуации. Одни они были до войны, другими они стали после начала агрессии России при участии режима Лукашенко против Украины. Здесь ключевыми факторами будут являться сильное внутреннее движение, готовое к действиям, и внешняя сила в лице воинских подразделений, сражающихся сегодня на стороне Украины. И, соответственно, готовность партнёров позволить этим силам вмешаться на стороне беларуского народа для того, чтобы изменить ситуацию в пользу победы демократических сил.