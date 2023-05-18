ВИДЕО | Смотрите, как выглядит увлекательный практикум по физике в таллиннской школе
Смотрите видео, как преподаватель физики Таллиннской реальной школы Даниэль Каазик проводит урок-практикум в 9 классе и что думают об изучении физики ученики. Даниэль Каазик был одним из десяти учителей физики, принявших участие в образовательной программе для преподавателей физики „Lae End“ в прошлом году.
Преподаватель физики Даниэль Каазик советует своим коллегам принять участие в программе, поскольку она помогает сделать уроки более практическими. „Я рекомендую учителям программу „Lae End“. Поначалу может показаться, что этот вызов требует слишком много времени, но он стоит того – программа гораздо познавательнее и интереснее, чем может показаться. Я познакомился с учителями физики со всей Эстонии и получил возможность опробовать новейшие учебные пособия. Благодаря этому на сегодняшний день у меня есть множество новых практических работ для учеников“, – сказал Каазик.
Выдвигать кандидатуры вдохновляющих и ярких учителей физики основной школы во второй сезон образовательной программы можно до 25 мая на сайте laeend.ee. Преподавателей могут номинировать как ученики, выпускники, коллеги, так и руководство школ. Организаторы программы призывают номинировать учителей и из школ с русским языком обучения, чтобы оказать им поддержку в переходе на образование на эстонском языке.
„Я призываю всех замечать и рекомендовать учителей для участия в программе „Lae End“, потому что именно от хороших педагогов и вдохновляющих уроков физики зависит появление подрастающего поколение инженеров, которые активизируют экономическое развитие и зелёный поворот Эстонии“, – сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо.
К началу июля из числа всех номинированных и представивших видеопрезентацию преподавателей будут отобраны десять учителей, которые смогут принять участие в бесплатной образовательной программе, посвящённой эффективным методам обучения физике, использования современных материалов и новшествам в учебной программе. Кроме того, преподаватели смогут обмениваться между собой опытом подготовки многогранного и интересного урока физики, принимать участие в экскурсиях на предприятия, чтобы увидеть практические примеры инженерной профессии, а также совершенствовать навыки публичных выступлений.
По завершении учебной программы участники получат премию в размере среднегодовой заработной платы учителей за 2023 год и современные комплекты для практического преподавания физики, которые смогут использовать у себя в школе.
В сотрудничестве с ведущими деятелями сферы образования предприятия ABB, Eesti Energia, Fermi Energia, LHV, Nordecon и Metrosert создали для учителей физики образовательную программу „Lae End“, чтобы сделать современный опыт изучения физики доступным для учащихся основных школ по всей Эстонии. Партнерами программы являются Эстонское общество физики, Praktikal и Videoõps.
В недавно опубликованном отчете о состоянии сферы образования и науки OSKA отмечается, что в текущем десятилетии дефицит инженеров на рынке труда составит 2/3. В Эстонии около 490 школ и приблизительно в половине из них нет учителей физики со специальной подготовкой. Согласно отчету OSKA, каждый четвертый учитель физики в школах Эстонии старше 60 лет. Исследования показывают, что 76% учителей не чувствуют, что общество ценит их. Это находит отражение и в отзывах учеников: 46% учеников заявляют, что учитель преподает свой предмет неинтересно.
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