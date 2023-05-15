В среду в ласнамяэском парке Тондилоо состоится бесплатный концерт с участием эстонской поп-звезды

„Приглашаем всех на первый парковый концерт, который состоится в парке Тондилоо. Большая часть юбилейной программы Ласнамяэ разделена на серии, одной из которых являются парковые концерты. Серию концертов мы откроем уже 17 мая в парке Тондилоо. Всего состоится семь таких концертов, которые пройдут в разных парках района“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В среду, 17 мая, в 18 часов в парке Тондилоо состоится парковый концерт, на котором выступит любимец публики, представлявший Эстонию на песенном конкурсе „Евровидение-2012“ Отт Лепланд.

Концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие пройдет на открытом воздухе, управа просит всех одеваться по погоде. При хорошей погоде слушателям рекомендуется взять с собой подходящие для сидения покрывала.

Юбилейная программа продлится с мая по сентябрь и будет включать в себя более 50 различных мероприятий и событий. Общую информацию о программе можно найти на сайте ( www.tallinn.ee/ru/lasnamäe ) и в социальной сети управы района Ласнамяэ ( www.facebook.com/lasnamae.ru ). Детальная информация о каждом отдельном событии будет публиковаться в электронных каналах и районной газете за некоторое время до начала мероприятия.