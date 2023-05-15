15.05.2023, 13:08
Полиция ищет пропавшего в Нарве мужчину. Из-за состояния здоровья ему угрожает опасность
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Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве 58-летнего Василия. Из-за состояния здоровья мужчина может оказаться в опасной ситуации.
Близкие мужчины сообщили полиции, что Василий ушел вчера в 16.30 из дома вместе с немецкой овчаркой. На собаке был ремень зеленого цвета. До сегодняшнего домой мужчина не вернулся, его близкие на контакт с ним выйти не могут.
Поиски, предпринятые полицией, к данному моменту результатов не дали.
Приметы Василия: рост 170 см, короткие темные седоватые волосы. При уходе из дома был одет в темно-синюю футболку и джинсы.
Полиция просит всех, кто видел мужчину, сообщить об этом по номеру 112.