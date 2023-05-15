ЧП и криминал
15.05.2023, 13:08

Полиция ищет пропавшего в Нарве мужчину. Из-за состояния здоровья ему угрожает опасность

 
Василий
Василий
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве 58-летнего Василия. Из-за состояния здоровья мужчина может оказаться в опасной ситуации.

Близкие мужчины сообщили полиции, что Василий ушел вчера в 16.30 из дома вместе с немецкой овчаркой. На собаке был ремень зеленого цвета. До сегодняшнего домой мужчина не вернулся, его близкие на контакт с ним выйти не могут.

Поиски, предпринятые полицией, к данному моменту результатов не дали.

Приметы Василия: рост 170 см, короткие темные седоватые волосы. При уходе из дома был одет в темно-синюю футболку и джинсы.

Полиция просит всех, кто видел мужчину, сообщить об этом по номеру 112.


Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии