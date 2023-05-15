Правительство направило в Рийгикогу проект прикладных актов Закона о совместном проживании

По словам министра социальной зазщиты Сигне Рийсало, с 2016 года, когда были приняты, но не реализованы акты о применении Закона о совместном проживании, часть людей в Эстонии продолжает жить в правовом тупике, которому необходимо положить конец.

„Настало время гарантировать равные права всем жителям Эстонии. Изменения в укладе общества не происходят в одночасье. Однако благодаря подобным изменениям в правовом пространстве, которые в некотором смысле являются техническими, но в то же время очень значительными, уменьшается количество людей, выражающих враждебность. Законы задают нам рамки и влияют на наши установки. Принятие прикладных актов и легализация равноправия в браке – важный шаг к тому, чтобы все члены общества чувствовали себя безопасно и обладали равными правами“, – добавила Рийсало.

Согласно направленному в Рийгикогу законопроекту, после принятия закона с 1 января 2024 года в брак могут вступить двое совершеннолетних лица независимо от их пола. Помимо брака, у людей также есть возможность заключить соглашение о совместном проживании. Подобным соглашением зарегистрированным партнерам гарантируется право голоса при принятии решений, касающихся их партнера и, в случае необходимости, право на получение субсидий и пособий. Парам, заключившим договор о совместном проживании, также предоставляется возможность перехода к браку в упрощенном порядке.