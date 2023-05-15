The Washington Post: Пригожин предлагал Украине раскрыть позиции российских военных, если ВСУ уйдут из Бахмута

„Пригожин публично враждовал с российскими военачальниками, которые, как он яростно заявляет, не смогли вооружить и пополнить запасы его сил, которые оказывали жизненно важную поддержку военным усилиям Москвы. Но он также является союзником президента России Путина, который вполне может расценить предложение Пригожина обменять жизнь бойцов „Вагнера“ на российских солдат как предательство“, - пишет WP.



Какие именно позиции российских войск предлагал раскрыть главарь „вагнеровцев“ - не уточняется.



Два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз разговаривал с ГУР, передаёт издание. Как следует из документов Пентагона, один раз с сотрудниками ГУР Пригожин разговаривал в неназванной африканской стране.



Один из украинских чиновников сообщил журналистам, что Пригожин неоднократно делал предложение относительно Бахмута, но Киев отклонял его, потому что чиновники не доверяют владельцу ЧВК и считали его предложения неискренними. Официальный представитель США также предупредил, что в Вашингтоне есть аналогичные сомнения относительно намерений Пригожина.



Ранее Зеленский в интервью WP не подтвердил контакты ГУР с Пригожиным. Позже этот кусок текста исчез с сайта The Washington Post.