Итальянский политолог в Таллинне: создание архитектуры безопасности, исключающей Россию, возможно

По словам Точчи, принимавшей участие в конференции имени Леннарта Мери в Таллинне, в начале войны представления о том, что НАТО само спровоцировало войну в Украине, а Россия занимается лишь естественной самообороной, были довольно популярны среди итальянцев и совпадали с тезисами Кремля. Причина - в циничной откровенности самого президента России Владимира Путина.

„Мы все должны признать, что если бы Владимир Путин попытался выглядеть немного разумнее, если бы он сделал вид, что хочет переговоров и мира, то разрыв между ним и Европой не был бы таким большим. Но он не притворяется, он такой, какой есть, и его позиция - словно клей, который связывает европейцев воедино“, - сказала Точчи.

Также она отметила, что формирующаяся в настоящее время архитектура безопасности четко направлена против путинской России и может развалиться, если не будет общего врага.

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