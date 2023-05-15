ФОТО | Эстония построила для Украины детский сад. Смотрите, как он выглядит!(21)
Возведенный эстонским производителем модульных домов Harmet на севере Украины в городе Овруч детский сад вчера был передан Эстонскому центру международного сотрудничества и развития, который продолжит меблировку здания. Строительство объекта, включая доставку всех модулей из Эстонии и создание бомбоубежища, заняло всего 170 дней.
„Построив Овручский детский сад, мы смогли доказать себе и другим, что с помощью удаленных решений можно внести свой вклад в восстановление Украины уже сегодня, когда в стране все еще идут активные боевые действия“, - сказала исполнительный руководитель Эстонского союза производителей деревянных домов Анника Кадая. „Это отличный пример сотрудничества между эстонским частным сектором, государством и страной назначения. При этом все четко видели перед собой цель: народ Украины уже сейчас нуждается в человеческих условиях для жизни“.
По словам исполнительного руководителя компании-производителя модульных домов Harmet OÜ Ало Тамма, такие короткие сроки изготовления и строительства стали достойной задачей для предприятия. За 170 дней модули спроектировали и построили в Эстонии, после чего доставили в Украину. Кроме того, на месте при помощи украинских рабочих возвели фундаменты, вспомогательные помещения и бомбоубежище.
„Ранее мы отправляли тысячи модулей в разные страны, но не в государство, где идут активные боевые действия, а ситуация на границе может измениться за считанные минуты. В общей сложности нам пришлось переправить через границу 34 грузовика в трех колоннах“, - пояснил Тамм. „Все прошло не совсем гладко, но на сегодняшний день детский сад готов. Несмотря на сжатые сроки, работа шла по плану“.
По словам руководителя проекта ESTDEV по восстановлению Украины Тармо Неэдо, при строительстве детского сада, вероятно, было установлено множество неофициальных мировых рекордов. „Эскизный проект детского сада был выполнен за два месяца вместо обычных шести. Изготовление и поставка модулей за 170 дней – это значительное достижение, которым эстонский сектор деревянного производства и модульного строительства должен гордиться. Передав Овручский детский сад в срок, Эстония зарекомендовала себя надежным партнером в восстановлении Украины“, - отметил Неэдо.
На первом этапе детский сад в Овруче рассчитан примерно на 80 мест. Во время недавнего визита в Украину премьер-министр Кая Каллас также подтвердила строительство второй очереди, которая обеспечит местами еще 80 детей. В ближайшие недели ESTDEV объявит открытые тендеры на организацию работ второго этапа.
„Как предприниматель, я вижу для Эстонии значительный потенциал в восстановлении Украины“, - сказал Ало Тамм. „Мы можем внести свой вклад в строительный сектор, потому что у нас есть необходимые навыки и средства, кроме того, мы можем участвовать в обмене знаниями, что позволит Украине более самостоятельно заниматься восстановлением своей страны. Ключевой вопрос - кто, как и в каком объеме готов финансово поддерживать эти проекты? Прежде всего, должно быть принято международное решение, например, на уровне ЕС, и Эстония может и здесь выступить лидером“.
В конце марта члены Эстонского союза производителей деревянных домов и Эстонского кластера деревянных домов встретились с представителями украинского государства. На встрече было упомянуто, что минувшую зиму более 2 млн украинцев вынуждены были провести без жилья, кроме того, миллионы людей часто оставались без отопления и электричества. Главным приоритетом для охваченной войной Украины было быстрое восстановление и реконструкция инфраструктуры, но также важны жилищный фонд и социально значимые здания (школьные здания, детские сады), на которые стране не хватает денег. Несколько стран протянули руку помощи, и в работе находятся небольшие и временные проекты, но вклад Эстонии в строительство постоянных зданий высоко ценится в Украине, и есть надежда, что проект модульного детского сада в Овруче побудит другие страны внести больший вклад в восстановление Украины.
О модульном детском саду в Украине
Строительство детского сада в Житомирском районе является первым масштабным эстонским проектом сотрудничества в целях развития, в рамках которого государственный и частный секторы работают вместе для достижения общей цели. На первом этапе был построен детский сад с четырьмя группами примерно на восемьдесят мест. Помимо групповых помещений, на территории есть холл, кухня, санузлы и бомбоубежище. Министерство иностранных дел Эстонии выделило 2,7 млн евро на реализацию первой очереди Овручского детского сада. Руководителем проекта является Эстонский центр международного сотрудничества и развития (ESTDEV).
Модули для детского сада изготовила компания Harmet OÜ, выигравшая открытый тендер на сумму 1,7 млн евро. Компания Nordecon AS совместно со своим украинским дочерним предприятием ООО „Еврокон Украина“ выиграли открытый тендер на сумму 780 000 евро на выполнение основного подряда на строительство детского сада. Фирма Kumer Saag OÜ выиграла тендер на сумму 59 510 евро на производство мебели для детского сада. Компания Metos AS выиграла тендер на поставку и установку оборудования для большой кухни детского сада на сумму 33 289 евро.
Кроме того, несколько компаний предложили свои продукты и услуги бесплатно, что ускорило ход работ. Архитектурная фирма Tiit Silla SPORT OÜ сделала эскизный проект детского сада, а Primostar OÜ бесплатно поставила гидроизоляционные материалы для строительства подземного бомбоубежища. Компании Solarstone и Sunly подарили детскому саду солнечный парк с аккумуляторной батареей. Проект также поддерживают Kitman Thulema AS и Woodhouse Eesti.
Целью Woodhouse Eesti является повышение конкурентоспособности и экспортных возможностей местных производителей деревянных домов, а также установление связей с производителями и другими партнерами. Мы также хотим продемонстрировать людям преимущества дерева как строительного материала.