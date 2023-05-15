Футболисты „Барселоны“ сбежали с поля из-за агрессивных болельщиков

„Барселона“ 15 мая в 24-м туре обыграла в гостях „Эспаньол“, который тоже базируется в столице Каталонии. Благодаря победе команда под руководством Хави за четыре матча до завершения турнира обеспечила себе чемпионство, пишет РБК.



После финального свистка футболисты „Барселоны“ устроили празднование чемпионства на стадионе своего принципиального соперника под гул недовольных местных болельщиков. Некоторым фанатам „Эспаньола“ за воротами, где располагаются самые активные болельщики, удалось прорваться на поле, из-за чего игроки „Барселоны“ убежали в раздевалку.



Главный тренер „Эспаньола“ Луис Гарсия осудил болельщиков за подобное поведение. „Мы не можем гордиться этим. Насилие всегда должно осуждаться во всех сферах жизни, — цитирует тренера Marca. — Были приняты все меры, чтобы это сдержать, но это оказалось невозможным“.



„Барселона“ выиграла чемпионат Испании в 27-й раз и впервые с 2019 года, когда в ее составе еще выступал Лионель Месси.