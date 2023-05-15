RUSDELFI В РИГЕ | Болельщик из Казахстана: без сборной России ЧМ не стал менее интересным или зрелищным

Казахстан ранее натурализовал несколько иностранцев для выступлений за сборную. До 2022-го на двойное гражданство игроков сборной смотрели сквозь пальцы.

C просьбой проверить наличие у хоккеиста второго гражданства в МВД обратилась „инициативная группа неравнодушных болельщиков“, а натурализованные хоккеисты не отказались от своих прежних паспортов. В Казахстане запрещено двойное гражданство.

В итоге на ЧМ Казахстан впервые где-то за 15 лет сыграет только местными игроками.

„В сборной взяли правильный курс с акцентом на коренных казахстанцев. У нас в законодательстве есть такой пункт, что нельзя иметь двойное гражданство, а у натурализованных хоккеистов было два паспорта.

Сейчас взялись за эту проблему основательно, и впервые с 2006 года - это настоящая сборная Казахстана. Намного приятнее болеть за коренных казахстанцев, пусть мы всем проиграем, зато все свои ребята играть будут“, — сказал Алишер, который против иностранцев в сборной.

„Мы не хотим такой сборной, как у Китая, где играют одни канадцы, а китайцев почти нет“, — добавил казахстанский болельщик.

Прилететь из Казахстана в Ригу - путь не близкий и очень затратный, но это не останавливает болельщиков.

„Приехать из Казахстана и поболеть за сборную весьма затратно, только перелет в одну и другую сторону чего только стоит (1500 евро на одного человека). Мы летели через Турцию, проживание в Риге и плюс билеты на игры недешевые. В результате вырисовывается кругленькая сумма.

Рига - замечательный город, я тут не первый раз, до этого сюда также на хоккей приезжал. Цены в Риге нормальные, но на самом ЧМ они высокие. Пиво - 6 евро, как мне кажется, многовато“, — рассказал Алишер о трудностях поездки.

Хоккейная сборная России не участвует на ЧМ из-за военного вторжения в Украину, поэтому играет товарищеские матчи с Беларусью, а также с Казахстаном.