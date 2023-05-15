RUSDELFI В РИГЕ | Болельщик из Казахстана: в сборной должны играть свои ребята, а не натурализованные, как у Китая
В эти дни в Риге и Тампере походит ЧМ по хоккею. Корреспондент RusDelfi в Риге пообщался с казахстанским болельщиком, который рассказал о сборной, а также о том, как болельщики хотели купить его национальный костюм (шапан).
Казахстан ранее натурализовал несколько иностранцев для выступлений за сборную. До 2022-го на двойное гражданство игроков сборной смотрели сквозь пальцы.
C просьбой проверить наличие у хоккеиста второго гражданства в МВД обратилась „инициативная группа неравнодушных болельщиков“, а натурализованные хоккеисты не отказались от своих прежних паспортов. В Казахстане запрещено двойное гражданство.
В итоге на ЧМ Казахстан впервые где-то за 15 лет сыграет только местными игроками.
„В сборной взяли правильный курс с акцентом на коренных казахстанцев. У нас в законодательстве есть такой пункт, что нельзя иметь двойное гражданство, а у натурализованных хоккеистов было два паспорта.
Сейчас взялись за эту проблему основательно, и впервые с 2006 года - это настоящая сборная Казахстана. Намного приятнее болеть за коренных казахстанцев, пусть мы всем проиграем, зато все свои ребята играть будут“, — сказал Алишер, который против иностранцев в сборной.
„Мы не хотим такой сборной, как у Китая, где играют одни канадцы, а китайцев почти нет“, — добавил казахстанский болельщик.
Прилететь из Казахстана в Ригу - путь не близкий и очень затратный, но это не останавливает болельщиков.
„Приехать из Казахстана и поболеть за сборную весьма затратно, только перелет в одну и другую сторону чего только стоит (1500 евро на одного человека). Мы летели через Турцию, проживание в Риге и плюс билеты на игры недешевые. В результате вырисовывается кругленькая сумма.
Рига - замечательный город, я тут не первый раз, до этого сюда также на хоккей приезжал. Цены в Риге нормальные, но на самом ЧМ они высокие. Пиво - 6 евро, как мне кажется, многовато“, — рассказал Алишер о трудностях поездки.
Хоккейная сборная России не участвует на ЧМ из-за военного вторжения в Украину, поэтому играет товарищеские матчи с Беларусью, а также с Казахстаном.
„Сборная Казахстана играла товарищеский матч с Россией, так как это самый близкий соперник, с кем можно было сыграть, да, возможно, в нынешнее время это не здорово, но остальные сборные, с кем можно было сыграть, находятся далеко.
То, что Россия не играет на ЧМ, это вполне заслуженно. Спортсмены тоже должны нести ответственность за своего президента.
Без России ЧМ не стал менее интересным, но зато появился шанс у таких сборных, как Казахстан, Норвегия, Словения, Венгрия. Менее зрелищным турнир тоже не стал, много фанатов разных национальностей приехало посмотреть хоккей и поболеть за свои сборные. Атмосфера очень классная“, — поделился Алишер своим мнением относительно сборной России.
В Риге находится большое количество болельщиков из разных стран, которые с удовольствием приходят поддерживать свои сборные.
„Много болельщиков на стадионе, и это круто, чувствуется атмосфера хоккейного праздника. Ко мне подходили болельщики, фотографировались и спрашивали за сколько я готов продать шапан (популярен в Центральной Азии, включая Узбекистан, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизию и другие соседние страны). Они предлагали за него 100 евро, но я отказался“, — поделился Алишер своими эмоциями.
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