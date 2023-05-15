ФОТО | Благодаря гостям благотворительного вечера в Таллинне дети из детского дома поедут в летний лагерь

„Чернильница“ - это цикл мероприятий, объединяющих культуру и благотворительность, призванный создать для творческих людей, а также публики, предпочитающей интеллектуальный отдых, пространство, в котором можно отдохнуть душой и послушать стихи, лирику и авторские песни от местных незаурядных авторов.

Очередная - уже девятая по счету и первая после начала пандемии коронавируса - „Чернильница“ прошла в этом году в „Стеклянном зале“ Певческого поля. В ходе почти 3-часового концерта перед зрителями выступили актер русского театра Александр Ивашкевич, музыканты Элина Геродес и Дмитрий Христов, Максим Галанин, фотограф и поэт Ксения Шабанова и многие другие артисты.

От продажи билетов было выручено 2860 евро, таким образом была до конца собрана необходимая сумма на проведение образовательного лагеря для воспитанников одного из замещающих домов Эстонии.

„Чернильница“ - один из проектов известного в Эстонии благотворительного фонда „Тепло сердец“ (MTÜ Südamete Soojus). Поддержать работу фонда и присоединиться к добрым делам можно здесь.

Фото с концерта „Чернильница“ смотрите в галерее выше.