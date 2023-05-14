На Сааремаа отработали операцию „Внезапной смерти“ - быструю переброску ракетных систем залпового огня HIMARS(22)
В воскресенье, 14 мая, американские артиллеристы вместе с бойцами территориальной обороны Сааремаа отработали операцию по быстроый переброске ракетных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS в зону операций – HIRAIN (HIMARS Rapid Aerial Insertion). Установки прибыли в аэропорт Курессааре на транспортном самолете С-17, после чего подразделение выдвинулось под охраной кайтселийтчиков на боевые стрельбы в Ундва.
РСЗО отстрелялись инертными учебными боеприсами без взрывчатки, и затем убыли обратно в Латвию на самолете. Вся операция заняла считанные часы.
„Во время боевых действий мы бы действовали еще быстрее, поскольку нас бы не не сковывали ограничения мирного времени“, – отметил командир батареи 1-го батальона 182-го артиллерийского полка национальной штата Мичиган капитан Косси Комлассен, чье подразделение получило прозвище „Внезапная смерть“ (Sudden Death).
За безопасность на море отвечали три корабля военно-морских сил Эстонии, а бойцы территориальной обороны дружины Сааремаа обеспечивали охранение американского подразделения.
„Члены дружины всегда рады участию в совместных учениях союзников и Сил обороны. Мы готовы оказывать поддержку в проведении аналогинчых занятий на Сааремаа и в будущем, они положительно сказываются на боевом духе наших добровольцев“, – отметил командир дружины Сааремаа капитан-лейтенант Арто Рейнмаа.
Плотное взаимодействие между различными родами войск в том числе позволяет обеспечивает выживаемость РСЗО. В ходе учений вместе с американцами в том числе тренировались эстонские военные, которым вскоре также предстоит освоить данную систему.
„Лучше всего учиться у людей с опытом. То чему мы уже научились и еще научимся, поможет нам будущем действовать быстрее и эффективнее“, – считает старшина самоходного артиллерийского взвода эстонской дивизии фельдфебель Маргус Орас.
В Эстония заключила контракт с США на поставку РСЗО HIMARS декабре прошлого года. Данная система вооружений повысит дальность стрельбы и гибкость огневой поддержки Сил обороны. Это означает, что эстонские вооруженные силы смогут бить противника по наиболее незащищенным и уязвимым местам.
Swift Response 23 – международные учения Командования Армии США в Европе и Африке (United States Army Europe and Africa – USAREUR-AF) в Эстонии, Испании и Греции. Они являются частью больших маневров США Defender 23, которые связаны с учениями вооруженных сил Польши Anakonda 23. Маневры Swift Response начались 7 мая, учения завершаться 20 числа того же месяца.
В понедельник, 15 мая, начнутся учения Сил обороны „Весенний шторм“, в них задействовано более 14 000 человек.