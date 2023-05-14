На Сааремаа отработали операцию „Внезапной смерти“ - быструю переброску ракетных систем залпового огня HIMARS

РСЗО отстрелялись инертными учебными боеприсами без взрывчатки, и затем убыли обратно в Латвию на самолете. Вся операция заняла считанные часы.

„Во время боевых действий мы бы действовали еще быстрее, поскольку нас бы не не сковывали ограничения мирного времени“, – отметил командир батареи 1-го батальона 182-го артиллерийского полка национальной штата Мичиган капитан Косси Комлассен, чье подразделение получило прозвище „Внезапная смерть“ (Sudden Death).

За безопасность на море отвечали три корабля военно-морских сил Эстонии, а бойцы территориальной обороны дружины Сааремаа обеспечивали охранение американского подразделения.

„Члены дружины всегда рады участию в совместных учениях союзников и Сил обороны. Мы готовы оказывать поддержку в проведении аналогинчых занятий на Сааремаа и в будущем, они положительно сказываются на боевом духе наших добровольцев“, – отметил командир дружины Сааремаа капитан-лейтенант Арто Рейнмаа.

Плотное взаимодействие между различными родами войск в том числе позволяет обеспечивает выживаемость РСЗО. В ходе учений вместе с американцами в том числе тренировались эстонские военные, которым вскоре также предстоит освоить данную систему.

„Лучше всего учиться у людей с опытом. То чему мы уже научились и еще научимся, поможет нам будущем действовать быстрее и эффективнее“, – считает старшина самоходного артиллерийского взвода эстонской дивизии фельдфебель Маргус Орас.

В Эстония заключила контракт с США на поставку РСЗО HIMARS декабре прошлого года. Данная система вооружений повысит дальность стрельбы и гибкость огневой поддержки Сил обороны. Это означает, что эстонские вооруженные силы смогут бить противника по наиболее незащищенным и уязвимым местам.