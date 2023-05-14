„Левадия“ с минимальным счетом обыграла нарвский „Транс“

На 13-й минуте бразильский центральный защитник Эйтор Дос Сантос после подачи углового отправил мяч в ворота и вывел гостей вперед. В конце первого тайма у хозяев был блестящий шанс сравнять счет, когда после попадания мяча в руку Мурада Велиева судья назначил пенальти, но Карл Андре Валлнер отразил удар Кима До Хёна.

В конце второго тайма игра стала более открытой, сначала игрок „Левадии“ Илья Марковский опасно пробил по ворота, а потом и у „Транса“ было несколько шансов сравнять счет, но больше голов зрители не увидели. Таким образом, „Левадия“ продолжает делить первое место вместе с „Флорой“, а „Транс“ занимает восьмое место.

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