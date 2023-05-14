Зима в цифрах: на 20% больше падений и травм, и съезд с дороги на 60 000 евро

Начало зимы грозило быть полным убытков – в декабре в тяжелых погодных условиях количество страховых случаев увеличилось: например, убытков по страхованию жилья было примерно на 45% больше, чем в среднем за год. При переменчивой погоде и сильных морозах в начале зимы особенно пострадали от веса снега и льда крыши, которые не могли избежать и вызванной оттепелью дождевой воды.

Неудобства переменчивые погодные условия доставляли и пешеходам, когда нередки были переломы и сотрясения мозга. В основном речь шла о падениях, которых было почти на пятую часть больше, чем в предыдущие годы. В зависимости от серьезности ситуации некоторым пострадавшим пришлось смириться со сломанной ногой, двумя месяцами домашнего лечения и ущербом в размере 2500 евро.

Из-за сложных погодных условий в декабре произошло исключительно много дорожно-транспортных происшествий, особенно столкновений автомобилей и серьезных повреждений. Один из самых крупных убытков в практике ERGO – на сумму 60 000 евро – был причинен прицепом, съехавшим на повороте с края поля и утащившим за собой с дороги весь автопоезд. Однако за изменчивым декабрем последовала устойчивая зимняя погода, из-за чего общий ущерб в рамках страхования каско за зимние месяцы оказался даже меньше, чем в среднем за год, а ущерб в сфере дорожного страхования за всю зиму был на целых 10% меньше по сравнению с годом назад.

Этой зимой на два процента также сократились случаи ущерба по страхованию жилья, где доля вызванных стихией убытков на этот раз была ниже. По данным ERGO, прошлой зимой рост убытков наблюдался только по страхованию от несчастных случаев и страхованию путешествий.