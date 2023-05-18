Продажи электромобилей и цены на лизинговые автомобили демонстрируют уверенный рост

„Наши данные ясно показывают, что интерес к лизингу автомобилей сохраняется, а суммы лизинга, для приобретения автомобилей продолжают расти“, - сказал руководитель Citadele Leasing Райнер Моппель. У Citadele Leasing средняя сумма финансирования для частного лица составляет 26 600 евро в случае нового автомобиля (25 000 евро в 2022 году) и 22 300 евро в случае подержанных автомобилей. В случае юридических лиц суммы еще выше – средняя профинансированная сумма покупки нового автомобиля составляет 45 000 евро (30 000 в 2022 году), а подержанного – 31 000 евро.

„Ряд клиентов отложили решения о покупке в прошлом году и приобретают новые машины только сейчас, поскольку ранее они опасались, например, резкого роста цен на энергоносители. Кроме того, сейчас видно, что многие продавцы несколько снижают цены, так как доступность автомобилей стала улучшаться“, - пояснил Моппель.

Моппель добавил, что продажи дизельных автомобилей продолжают снижаться, а вот гибридных и электрических автомобилей покупают больше. По последним данным Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), например, в марте было продано 110 электромобилей, что составляет 4,8% всех проданных легковых автомобилей. Всего в этом году было продано 245 новых электромобилей, а по сравнению с первым кварталом прошлого года рост продаж составляет 67%.

В этом году клиенты Citadele Leasing в целом чаще всего отдали предпочтение марке Volkswagen, за которой следуют BMW и Toyota.

Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.

Помимо повседневных банковских услуг, Citadele предлагает услуги, основанные на финансовых технологиях, включая современное мобильное приложение, а также бесконтактные и мгновенные платежи. Citadele первым в странах Балтии ввел именные платежи, открытие счетов с помощью электронной идентификации, а также кольца, поддерживающие бесконтактные платежи.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.