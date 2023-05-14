Звезда российского хоккея высмеял Латвию: они против Канады играли в женский теннис

Латвийцы начали домашний ЧМ с двух поражений, уступив в Риге 0:6 Канаде и 1:2 Словакии.

В комментарии Russia-Hockey.ru Зюзин сказал, что такой плохой латвийской сборной он давно не видел.

„Во всяком случае, пока Россия и Беларусь давали зрелище и бились в Туле, Латвия в Риге занималась женским теннисом и получила „баранку“ 0:6 с Канадой. У „кленовых листьев“ в этом году очень средняя команда, но на её фоне Латвия при своих трибунах вообще потерялась. Как и во вчерашней встрече со словаками. Честно говоря, впервые увидел такую разобранную латвийскую сборную. Неприятный сюрприз!“ — сказал Зюзин, которого „Сан-Хосе Шаркс“ выбрали вторым номером на драфте НХЛ в 1996 году.

Россиянин нашел своеобразное объяснение поражению латышей.

„Две версии. Первая – Латвия потеряла свой стиль, когда отказалась от КХЛ. Вторая – весь ее запал ушел в политические дрязги, в русофобию, именно хоккейного праздника не чувствуется. Выбирайте любую из версий, а, может, работают обе“, — добавил Зюзин.

Сборная России, которая не может играть на чемпионате мира из-за войны в Украине, вчера в товарищеском матче в Туле обыграла Белоруссию со счетом 2:1.

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