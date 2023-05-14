14.05.2023, 15:31
Минобороны РФ заявило о гибели двух полковников под Бахмутом
ФОТО: | AP
В Минобороны России сообщили о гибели двух кадровых военных высшего офицерского состава в районе Бахмута: командира 4-й мотострелковой бригады полковника Вячеслава Макарова и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковника Евгения Бровко, сообщает DW.
Как утверждают в ведомстве, они находились на передовой и лично руководили боем. Евгений Бровко, сообщает ведомство, получил „множественные осколочные ранения“ во время отражения одной из атак в Бахмуте, а Макаров оказался „тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя“.