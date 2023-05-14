ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (445-й день) | Британская разведка фиксирует снижение качества войск России, ВСУ продвигается под Бахмутом

Визиты президента Украины Владимира Зеленского в европейские столицы связан, в том числе с намерением создать „коалицию истребителей“ для обсуждения поставок Киеву военной авиации, заявил Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. „Частично мои визиты по столицам Европы направлены именно на это. Я думаю, что у нас будет успех. Я сегодня буду обращаться и к немецкой стороне, чтобы поддержали в этой коалиции Украину. Для нас это очень важно“, - сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 14 мая прибудет с визитом в Париж, передают французские СМИ BFM TV, Le Figaro и Agence France Presse со ссылкой на источники. Официально о визите Зеленского во Францию пока не сообщалось.

Зеленский верит, что его встреча с папой римским Франциском, состоявшаяся 13 мая, „действительно может повлиять на историю, действительно может помочь остановить зло агрессии“. Об этом президент Украины рассказал в тот же день в своем традиционном вечернем видеообращении, записанном в Риме. „Я рассказал про преступления, которые совершили российские оккупанты против наших людей, про депортацию украинских детей… Попросил Его Святейшество помочь вернуть наших детей домой - в Украину“, - сказал Зеленский.

„Я хотел закончить войну - найти договоренность. Он как, извините, принцесса, никак не мог найти формат встречи“, - сказал Зеленский. Он добавил, что неоднократно пытался организовать встречу и запрашивал телефонный разговор, но ответа не было, а сейчас с Путиным уже не о чем говорить. „С кем говорить? Он ничего не хочет, для него это шутка. Теперь он видит, что стал слабее и ищет механизмы для успокоения всех государств - чтобы не вводили санкции, не помогали Киеву, но после этого, поверьте мне, через год он придет нашествием убивать нас снова“, - резюмировал Зеленский.

Владимир Зеленский „за закрытыми дверями“ предлагал совершить дерзкие атаки на территории России, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на утечку секретных документов американской разведки. Согласно одному из этих документов, на совещании в конце января Зеленский якобы предложил двинуть украинскую армию на российскую территорию и „захватить неназванные приграничные города РФ“, чтобы „дать Киеву рычаг для давления в переговорах с Москвой“. Пересказывая другой документ, WP пишет, что на встрече с главкомом ВСУ Валерием Залужным в конце февраля президент выразил обеспокоенность „отсутствием у Украины ракет большой дальности, способных поражать места дислокации российских войск в России“ и предложил атаковать „неуказанные места дислокации (ВС РФ) в Ростовской области“ с помощью беспилотников.

Численность российской армии в Украине с начала вторжения на украинскую территорию практически не изменилась, но ее качество сильно снизилось, сообщило министерство обороны Великобритании в ежедневной сводке, обнародованной в Twitter в воскресенье, 14 мая. Как следует из сообщения, российская группировка войск в Украине сейчас насчитывает более 200 тысяч военнослужащих. Они объединены почти в 70 полков и бригад в составе пяти групп войск. Но в феврале прошлого года армия РФ состояла из профессиональных солдат, была, в основном, оснащена достаточно современными транспортными средствами и регулярно проходила учения, готовясь к сложным совместным операциям. Сейчас же российские силы состоят преимущественно из плохо обученных мобилизованных резервистов, которые все больше зависят от устаревшего оборудования, многие подразделения сильно недоукомплектованы и обычно проводят лишь самые простые пехотные операции. Таким образом, по мнению британских военных, России вряд ли удастся создать большой, дееспособный, мобильный резерв для реагирования на возникающие оперативные вызовы вдоль 1200-километровой линии фронта.

Вооружённые силы России остаются боеспособной силой, несмотря на тяжёлые потери в Украине, считает командующий Европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Об этом он заявил, выступая на Конференции им. Леннарта Мери, которая проходила в Таллинне в субботу и воскресенье. По словам американского генерала, те, кто считает, что Россия истощила свои силы в украинской войне, глубоко ошибаются.

Замминистра обороны Украины Анны Маляр сообщила о продвижении ВСУ под Бахмутом. „Наши подразделения за сегодняшний день захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского. Взяты в плен вражеские солдаты из разных частей“, — написала Маляр в телеграме. „Вопреки всем обстоятельствам. Когда невероятное вероятно“, — подчеркнула она, добавив, что „в самом Бахмуте очень горячо“.

Россия использует воздушное пространство Приднестровья для обстрела украинских территорий, чтобы обойти украинскую ПВО. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. С той же целью противник выпускает воздушные цели по руслам рек и с использованием природного ландшафта. В такой ситуации, радиолокационно они будут незаметны.