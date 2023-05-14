Шведы не узнали Клавана: это эстонский Дольф Лундгрен?

Но не все узнали культового игрока „Ливерпуля“, пишет Aftonbladet.

„Это эстонский Дольф Лундгрен? — спросил комментатор SVT, увидев Клавана на экране.

Эстония была одной из стран, которая оценила шведскую песню наивысшим баллом. Лорин, представлявшая Швецию, и ее песня „Tattoo“ победили на Евровидении 2023.

Aftonbladet пишет, что болельщики „Ливерпуля“, конечно же узнали эстонского футболиста, что можно было увидеть в социальных сетях, где 37-летнего Клавана хвалили за высокие баллы.

Участие Клавана не осталось незамеченным на британском телевидении. „Блестяще! Он футболист, да? Он точно играл за „Ливерпуль“? сказал один комментатор Би-би-си.

Клаван играл в топовом английском клубе „Ливерпуль“ в 2016-2018 годах.

Алика, представлявшая Эстонию, заняла на Евровидении восьмое место.

Смотрите окончательные результаты:

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